光埔二期支撐　在地預期新竹距百萬時代一步之遙

▲新竹地區受惠科學園區蓬勃發展，幾乎撐起台灣經濟半邊天，在高收入、高人口紅利的帶動下，不僅新竹市，連帶周邊房價都飆漲。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／新竹報導

新竹地區受惠科學園區蓬勃發展，幾乎撐起台灣半邊天，在高收入、高人口紅利的帶動下，隨之而來的則是房價的飆漲，從竹北、竹南、竹東、新埔、頭份、寶山等地都有不少漲幅，而新竹市東區光埔二期自辦市地重劃，也被視為下一個豪宅聚落。

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新竹市東區光埔二期自辦市地重劃區因佔地廣闊、位於主要交通樞紐，且鄰近新竹科學園區，未來有望取代目前關埔重劃區，成為新竹市新興的核心蛋黃區，目前多家知名建商進駐卡位，準備建造豪宅大樓。據傳，該區房價開價每坪將突破百萬。

▲目前光埔二期重劃區內開發已見雛形，雖然東區新屋價格已高至8字頭，但在未來預期心理下，普遍民眾都有心理準備，將再迎來一波漲價潮流。（圖／翻攝自新竹市政府）

對此，永義房屋竹科金山立社加盟店店長胡梅芳直言：「目前光埔二期重劃區內開發已見雛形，雖然東區新屋價格已高至8字頭，但在未來預期心理下，普遍民眾都有心理準備，將再迎來一波漲價潮流。」

胡梅芳說：「新竹縣市的買盤非常堅強，新竹科學園區的就業機會是新竹人口淨流的主要原因，而園區收入相對穩定、高，在房市上就具備很強力的支撐，以目前東區來說，不諱言現在氛圍偏冷清，在銀行滿水位的關係下，買氣比較涼，但也不少準買方詢問，等房價修正空間到達預期就要出手。」

新屋市場買賣雙方相當僵持的情況下，胡梅芳觀察：「高房價之下，東區房市對年輕首購族影響深遠，由於新案價格持續攀升，銀行估價和自備款需求增加，市場上的30年以上老屋經翻新後的成交表現也不俗。」

▲新竹市區市場上的30年以上老屋經翻新後的成交表現也不俗。（圖／資料照）

胡梅芳表示：「除了科技業，一般首購族幾乎需要在家人資助下進場購屋，雖然偏好新成屋，但『另一方面，荷包被現實打敗』，熱門區段包含新竹市東大路、西大路、金山街、火車站後站等相對精華的路段，翻修中古屋有望撿到4字頭價碼。」

▲永義房屋竹科金山立社加盟店店長胡梅芳建議目前市況，購屋族需首重考慮銀行放貸條件。（圖／業者提供）

在未來，隨著光埔二期重劃區的進一步開發，東區的房市將進一步受到市場關注，胡梅芳說：「目前銀行滿水位的風暴稍微停歇，沒有9月時那樣的慌亂，但是建議購屋族不論是新成屋、中古屋買賣，仍需考量銀行放貸額度（成數）不高、利率提高以及排隊撥款的情況，自備款更需準備超過3成，較為保險。」

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