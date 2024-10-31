3銀行台幣優存拼場 不到300萬放台新銀平均月領逾4682元

年底3大銀行祭出台幣優利定存，台新門檻10萬元，以單筆存入金額299萬元為例，定存12個月，平均每月可領取4,684，LINE Bank最新推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，是最簡單又穩定的理財選擇。13個月期新台幣專案利率1.91%，實際試算，客戶若存下一百萬，利息可領約20722元，王道銀推出9個月新台幣定存年利率1.99%，每筆2萬元~300萬元。

9萬人注意！康芮強颱來襲 綜所稅第2批退稅10／31照常入帳

今年5月申報的綜所稅第2批退稅預定在10月31日入帳，估計9萬人睡飽可以領錢，財政部估計這波退稅總金額達16億元，入帳時程不變，不受康芮強颱停班影響。

快訊／康芮發威！花東台北市10地淹水警戒 信義區入列

受到強颱康芮颱風來襲影響，經濟部水利署今（31）日上午8點18分針對台北市、花蓮縣、台東縣共10地發布淹水警戒，其中花蓮縣瑞穗鄉、卓溪鄉列一級，已明顯積淹水，台北市信義區、南港區則列2級。

網路投保繳費來了！LINE Pay攜手富邦產險 11月完成任務享5%回饋

近年消費者選擇網路投保件數持續創新高，第三方支付LINE Pay連加網路（7722）宣布攜手富邦產險拓保險支付新場景，提供用戶於富邦產險進行網路投保時，可透過LINE Pay繳交保費；此外，11月底前完成用LINE Pay繳交富邦產險保費單筆滿500元，還可享最高LINE POINTS的5%回饋。

崇越科技Q3每股賺4.93元 前三季EPS 14.45元創同期新高

生成式AI、高效能運算（HPC）迅速發展，以及晶片在終端需求復甦的帶動下，推動半導體材料出貨暢旺，半導體及光電關鍵材料廠崇越科技（5434）第三季營收首度飆破150億元大關，達153.7億元，季增11.4%，年增23%，改寫單季新高紀錄。

IC設計新兵久昌科技搶攻電競市場 預計12月上旬掛牌上櫃

久昌科技（6720）將舉行上櫃前業績發表會，並預計12月上旬掛牌上櫃。久昌科技受惠於線性電競鍵盤革命性應用，帶動線性Hall IC強勁需求及營收持續增長的效應，113年的上半年，合併營業收入為2.6億元，稅後純益為7404.9萬元，每股盈餘已達3.30元，上半年業績相較去年同期成長65.67％。

AI股美超微震撼彈！委任會計安永辭職 股價暴跌35%

AI股美超微（ Super Micro Computer）於美國時間周三宣布，委任會計師安永辭去審計職務，引發市場震驚，美超微股價隨後暴跌35%。

快訊／康芮強颱台北市停班 台股10／31休市

臺灣證交所表示，由於康芮颱風來襲，臺北市政府宣布公教機關停止上班，113年10月31日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。

康芮颱風來了 颱風假10大常見QA一次看

康芮颱風逐步逼近台灣，暴風圈最快今深夜接觸台灣陸地，氣象署最新風雨預報，共有21縣市風力或雨量預估達停班課標準，全台22縣市明（31）日都放颱風假，104人力銀行整理10大颱風假出勤、給薪等常見問題懶人包，若是颱風假老闆要求扣特休，是不可以的。

912萬人注意！地價稅風雨無阻11／1開徵 4大超商可代收

雖然康芮颱風來勢洶洶，但財政部賦稅署表示，今（113）年地價稅將於11月1日開徵，912萬人要繳稅，繳納期間原自11月1日至同月30日止，繳納期間末日適逢假日，截止日順延至12月2日，4大超商都可繳稅，風雨無阻，請納稅義務人於期限內繳納。