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崇越科技Q3每股賺4.93元　前三季EPS 14.45元創同期新高

▲▼崇越科技。（圖／記者高兆麟攝）

▲崇越科技。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

生成式AI、高效能運算（HPC）迅速發展，以及晶片在終端需求復甦的帶動下，推動半導體材料出貨暢旺，半導體及光電關鍵材料廠崇越科技（5434）第三季營收首度飆破150億元大關，達153.7億元，季增11.4%，年增23%，改寫單季新高紀錄。

先進製程和晶圓代工產能擴增，驅動光阻劑、矽晶圓、晶圓載具、石英等半導體材料成長力道強勁。崇越科技第三季營業淨利達11.1億元，季增10.6%，年增17%。第三季每股盈餘（EPS）為4.93元，前三季每股盈餘達14.45元，年增大幅成長20.3%，再創歷史同期新高。

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崇越科技營收前三季累計營收達410.9億元，相較去年同期年增10.9%，營業利益達29.8億元，年增24.8%，歸屬母公司業主淨利達27.3億元，年成長24.1%，皆寫下歷史同期新高紀錄。

環保綠能業務方面，崇越科技於12吋晶圓廠累積相當豐富的工程人才與施工經驗，持續承接新的環保工程案，包含：大型廢水處理、機電空調、無塵室等，業務範圍並拓及新加坡、越南、馬來西亞等海外半導體廠、電子廠，從晶圓廠設計到整廠建設提供完整的節能環保方案；相關業務採完工比例認列營收，第四季可望進入認列高峰。

崇越科技董事長潘重良表示：「崇越科技提供從半導體前段晶圓製造到後段封裝的材料及設備，近年積極布局海外市場，已打入多家半導體客戶的供應鏈，海外能見度佳，隨著海外晶圓廠產能開出，將持續推升崇越科技營運。」預期2024年將繳出亮眼成績單，營收、獲利皆有望大幅優於去年。

關鍵字： 崇越科技

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