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債券ETF 擁抱GREEN趨勢！00966B享月配息　甜甜價11／25開募

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲統一投信推出統一ESG投等債15+ETF（00966B）。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國9月降息，掀起全球降息風，資金寬鬆帶動債市多頭行情，統一投信趁勢推出統一ESG投等債15+ETF（00966B），不僅優選ESG好公司債，讓投資也可以永續愛地球，同時匯聚三大特色，瞄準降息行情，且對小資族而言每張入手價僅1.5萬元，即享有月月配息的收入，讓理財更輕鬆，預計11月25~27日展開募集繳款作業。

國人就是愛配息產品，據投信投顧公會統計至今（2024）年第三季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45%，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升為民眾不可或缺的資產配置。

統一投信表示，即將募集00966B具有「GREEN」特色，也就是「Good Timing（聯準會開啟降息循環）、Rating （BBB評級公司債）、Enduring（瞄準長天期債）、ESG（鎖定ESG好企業）、Nice investment（ESG投資有機會有好表現）」等。

00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」，投資美元計價的公司債。統一投信指出，債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構，嚴選BBB以上評級，票面利率大於4.5%的投資級債；同時具較長存續期間，降息帶來的資本利得效果可望相對突出，再加上依ESG評級加減權，匯聚上述三大特色，瞄準降息行情。

▲▼▲市場殖利率仍處相對高位(資料來源/擷取至統一投信官網)

▲市場殖利率仍處相對高位(資料來源/擷取自統一投信官網)

ESG為全世界大勢所趨，00966B追蹤指數透過負面篩除、正面挑選以及永續ESG評級加減權三層機制，排除「具爭議性產業」之發行人，並依ESG評級加減權，以利提升ESG純度。

統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示，美國展開新一輪降息循環，且根據FOMC 9月的會議結果，2024年還會降息2碼，2025、2026年預估分別再各降息4碼、2碼，寬鬆政策期間，有利債市表現。

▲▼▲市場殖利率仍處相對高位(資料來源/擷取至統一投信官網)

▲全球啟動降息循環，有利債券 (資料來源/擷取自統一投信官網)
 

關鍵字： ESG投資ETF債券統一投信

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