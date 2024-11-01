航港局緊急啟動蘇花海運備援機制　明凱旋3號客船加入疏運

▲蘇花備援船舶凱旋3號。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

受康芮颱風影響，公路崇德路段發生強降雨，造成台9線164.4k發生土石泥流，蘇花鐵公路皆受影響中斷，交通部陳世凱部長立即責成航港局準備啟動海運備援作業，經航港局協調，緊急協調調度凱旋3號，船隻可載368名旅客，497總噸，於明日(2日)中午協助蘇花交通疏運，今日下午2點開始受理民眾登記。

航港局表示，受康芮颱風外圍環流影響，今日因海象不佳、未達適航條件，為爭取疏運時效，已緊急協調凱旋3號於明日海象緩和之際，自明(2)日中午啟動海運備援，並訂於今日下午14時起開始受理民眾登記，請有需要的民眾多加利用。

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航港局提醒民眾，明日花蓮往蘇澳航班預計中午12時30分開航，請預約民眾提早1小時30分前報到(即上午11時)；蘇澳往花蓮航班預計下午15時開航，亦請預約民眾提早1小時30分前報到(即下午13時30分)。

航港局並說明，本次預約登記方式與7月受凱米颱風影響啟動海運疏運相同，自今日下午2時起開放民眾至航港局官方LINE登記(晚間22時截止登記)，人員搭乘順序將依登記順序安排，如民眾有任何問題，可撥打蘇澳端或花蓮端服務專線詢問，另於航港局北部航務中心及東部航務中心亦有專人提供諮詢服務。

航港局說明，有關凱旋3號搭乘航班及車輛接駁相關訊息以及LINE官方登記帳號，已於今日中午12時前公布於該局官網【蘇花海運備援資訊專區】（網址連結：https://www.motcmpb.gov.tw/Information?siteId=1&nodeId=50066），有需要的民眾可多加利用。海運疏運相關問題並可電洽該局聯絡同仁蘇澳端：林國斌03-9699082、梅禹歆03-9699084，花蓮端：王惟03-8509069、林淑莞03-8509031提供協助，航港局將在海運方面將盡力提供民眾最大協助。