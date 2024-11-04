Gogolook攜公股銀行阻詐！偵測到5000通冒名電話、200封假簡訊

▲Gogolook（走著瞧）攜手臺灣企銀、合庫銀行及Footprint AI（信誠金融科技）組成跨產業打詐團隊。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

詐騙型態隨著AI技術發展而愈來愈多元，以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）子公司艾思艾（ScamAdviser）團隊向金管會申請「聯合打詐計畫」，攜手臺灣企銀、合庫銀行及Footprint AI（信誠金融科技）組成跨產業團隊，共同推行詐騙聯合阻斷計畫，在防範冒名詐騙及異常帳戶偵測上展現亮眼成果。

Gogolook商務長林伯翰表示，此次Gogolook參與金管會的詐騙聯合阻斷計畫，整合各方的詐騙情資與AI模型共同打擊詐騙，也呼應全球防詐聯盟（GASA）、Google與DNS發表的全球訊號交換（GSE）概念，未來將持續專注於AI技術研發，提升全球防詐並做出更多貢獻。

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事實上，數位詐騙手法日益猖獗，詐騙集團甚至用AI打造「詐騙即服務」（Scam-as-a-Service）的新型商業模式。台灣政府正積極強化防詐政策與執法規範，修訂「打詐新四法」，促進金融、電信、數位經濟等產業合作，全面打擊詐騙。

金管會也以「防範詐騙及金融犯罪」為今年金融科技主題式政策推廣，由金融科技創新園區鼓勵並輔導金融機構結合科技業者提出防範詐騙的聯合自主實證計畫，解決產業共同痛點。

▲詐騙聯合阻斷計畫發表會。（圖／Gogolook提供）

值得注意的是，Gogolook匯集臺灣企銀、合庫銀行及新創信誠（Footprint AI）合作打詐計畫，首先，Gogolook提供臺灣企銀與合庫銀行Watchmen商譽保護服務，透過「偽冒偵測系統」偵測到近5,000通冒名電話、200封冒名簡訊。

參與銀行也主動透過「Whoscall認證商家號碼」，並同步向顧客倡導認明官方號碼，共計撥打逾300通認證通話、有效接聽率達到73%，避免顧客免於詐騙，協助保護企業商譽。

此外，此次也採用新創公司信誠（Footprint AI）解決方案，在金管會與銀行法遵的指導原則下，落實AI防詐模型聯合學習，共集結Gogolook、臺灣企銀、合庫銀行三方防詐情資數據與模型。

據實證結果顯示，聯合學習模型較過去單一模型更能準確偵測警示帳戶與詐騙交易樣態，可望未來能夠結合銀行風控機制，在顧客落入詐騙陷阱前，即時發出示警並阻擋交易，降低銀行客戶受騙機率、凍結詐騙金流。