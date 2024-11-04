CUBE推出滿兩週年　跨界聯手經典蛋糕推限定聯名款

▲國泰世華數位金融品牌CUBE邁入2週年。（圖／國泰世華銀提供）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰世華數位金融品牌CUBE邁入2週年了！秉持著「為可能 竭盡所能」追求完美極致職人精神，為客戶生活體驗尋求不斷升級與創新，除了產品功能持續創新，更創下金融界首例，跨界聯手台北蛋糕長青樹 「紅葉蛋糕」推出期間限定的聯名款蛋糕。

CUBE 不只好看 更是好用的數位金融體驗

國泰世華近年來聚焦個人化的行動數位體驗，積極整合集團金融服務，打造既安全又直觀的集團數位金融大門CUBE App，以化繁為簡的留白設計美學，重新定義質感金融體驗，更於近日成為台灣首家榮獲世界四大設計獎之一《Good Design Award》的銀行業者。

CUBE App守護帳戶安全性 推出防詐騙新功能



CUBE App從日常帳務繳費、投資理財、保險服務、信用卡權益切換，簡單理財一次到位，全方位數位金融服務被網友熱推。

同時CUBE App在帳戶初始，就時刻幫用戶把關交易安全，並透過帳戶安全健檢自動檢測用戶設備狀態，並建議採取相對應的措施，全方位把關個人的帳戶，安全有感看得見。

今年CUBE App升級一鍵啟用卡片安全鎖功能，即時鎖卡防止盜刷，信用卡遺失再也不慌張；因應詐騙簡訊猖獗，更推出全新功能「簡訊收件夾」，只要登入CUBE App就能立即查詢官方發出的簡訊、利於辨識真假，時刻守護用戶避免金融詐騙。

CUBE信用卡開創「一卡抵多卡」，滿足卡友各式生活消費需求

流通卡數逾六百萬的CUBE 卡以能自由切換信用卡權益廣受卡友喜愛，自上市後也不斷觀察市場與卡友消費需求開創更多個人化產品體驗，繼去年推出壽星獨享的「慶生月」專屬權益後，更於今年因應市場需求首度推出「快閃權益」，針對旅遊、餐飲旺季推出「日本賞」、「優惠點」波段性回饋內容，讓卡友驚喜不斷！

不僅如此，結合CUBE App數位平台賦能，針對時事議題如颱風、奧運，即時推出優惠活動也廣獲用戶好評，近萬民網友於社群互動響應， 消費戶數較同期成長30%，簽帳金額更成長超過170% 。

在歡慶品牌兩週年的時刻與紅葉蛋糕推出限量聯名款，有別傳統，蛋糕以CUBE簡潔留白風格設計，以芝麻鮮奶油結合巧克力經典蛋糕口味，邀請民眾與CUBE 一起歡慶、體驗不一樣的味蕾饗宴。

國泰世華銀行表示，從11月1日起在紅葉蛋糕官網限量販售，想嘗鮮的人都買得到，當月壽星使用CUBE卡慶生月權益再享紅葉官網10%回饋。





▲國泰世華數位金融品牌CUBE邁入2週年。（圖／國泰世華銀提供）