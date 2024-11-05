海運市場展望佳　貨櫃三雄股價連袂勁揚

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

貨櫃三雄高層昨日同步釋出對未來展望及看法，長榮（2603）及陽明（2609）都看好明年長約價格優於今年，萬海（2615）近洋線贏旺季，貨櫃三雄今（5）日股價連袂上漲，其中萬海盤中一度漲逾7％、陽明一度漲逾5％、長榮最高漲逾4％。

長榮總經理吳光輝昨日表示，目前運價比預期中好，貨量沒有想像中的差，近洋線的貨量是有出來，明年美國及歐洲線的長約價格比今年好；中國農曆年前的貨現在要出來，所以目前看起來貨量比想像中的好，但重點在於什麼時候會結束；對於歐洲線的長約看法不變，簽約比例不會有太大變化，美國線也不會有太大的變化，簽約比例比較高的，但每家公司簽約比例的結構應該不會有太大變化。

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萬海總經理謝福隆指出，目前運價維持合理價位，沒有旺到搶艙位，新船有增加，但是貨量平平，沒有感受到大家去搶貨，不過由於紅海危機等地緣政治沒有解決，和去年相比成本變高，因此現在運費一定比去年高；近洋線11月起出現小旺季，配合過年前需求還不錯，明年看起來經濟會比今年好。

陽明業務長李明輝則說，目前長約都還在看，年底前會談好，但目前價格都還看不太出來，不過現貨市場價格比去年同期高，因此基期會墊高；目前市場供需平穩，預計12月後、春節前會有一波小高峰，帶動Q4貨量增加；明年供需看起來不平衡，呈現供給大於需求的狀態，但未來太多不確定因素會把需求往下壓。

貨櫃三雄昨日股價修正後，今股價走揚，萬海盤中一度漲逾7％至96.8元，終場收94.7元，上漲5.45％或4.9元，成交量逾8.1萬張；陽明盤中一度漲逾5％至71.9元，終場收70.7元，上漲3.81％或2.6元，成交量逾8.4萬張；長榮盤中一度漲逾4％至219元，終場收217.5元，上漲3.32％或7元，成交量逾3萬張。