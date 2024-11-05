環球晶前3季賺逾2個股本！先進製程需求旺　成熟未回春

▲環球晶董事長徐秀蘭 。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

環球晶（6488）今（5）日公告，2024年前3季稅後淨利93.6億元，每股稅後純益（EPS）達20.19元，超過2個股本，不過在市場需求表現上，環球晶以「先進製程需求旺，成熟製程未明顯回春」形容復甦不均。

環球晶今董事會通過截至2024年9月30日止的第3季財務報告，合併營收158.7億元，季增3.6%，年減8.7%；營業毛利率30.0%，營業淨利率20.2%；稅後淨利29.5億元，季增2.6%，稅後淨利率18.6%；EPS為6.18元。

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環球晶2024年前三季累計合併營收462.8億元，年減14.1%；營業毛利率32.2%，營業淨利率22.8%；稅後純益93.6億元，稅後淨利率20.2%；EPS為20.19元。



環球晶表示，全球經濟成長預計將維持平穩，亞洲有半導體和人工智慧(AI)強勁需求支撐，美國經濟有所成長，而歐洲則面臨較多挑戰。新興市場則面臨地緣政治緊張和極端氣候等因素，增添經濟前景之不確定性。儘管汽車和工業領域的需求趨緩，人工智慧、高效能運算(HPC)、資料中心和個人運算將引領2025年半導體產業成長。半導體晶圓市場由於受到汽車、消費性電子需求低迷而影響2024年營收，晶圓市場復甦不均，呈現先進製程需求旺，成熟製程未明顯回春狀態。

環球晶也表示，儘管客戶庫存水位仍略高於平均水準，導致2024年矽晶圓出貨量放緩，在人工智慧需求增長和先進製程需求提升的推動下，2025年可望逐步復甦。隨著AI技術整合至周邊裝置預期也將拉抬市場對於半導體之需求。3奈米以下先進製程和人工智慧技術需求預計將帶動未來兩年半導體晶圓廠稼動率提升，環球晶圓策略性佈局投入資本於先進製程產品，以符合顧客的需求，掌握市場動能，提升競爭力。



關於環球晶圓美國擴產計畫，環球晶表示，除Greenfield旗艦廠GlobalWafers America (GWA)目前建設進度如期進行，根據美國《晶片及科學法》(CHIPS and Science Act)所頒布的新稅賦規定也帶來令半導體產業振奮的消息。美國財政部及國稅局(IRS)日前公布先進製造業投資稅收抵免(Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC)最終法規，確認半導體製造為可抵減25%稅賦的適用對象，適用範疇擴及半導體晶棒與晶片，環球晶圓旗下子公司GWA與MEMC LLC皆可受惠於此項AMIC 25%的獎勵措施。這些來自政府的重大補助對於環球晶圓期望與客戶共同擴大美國市場至關重要，不僅有助增強公司資金運用彈性，同時也為環球晶圓創造更多的成長機會。