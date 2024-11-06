美國大選開票中　郭智輝：誰當選都對經濟改變非常小

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統大選正式登場，全美各地已正在陸續開票當中，外界關注新任美國總統對於台灣的影響，對此，經濟部長郭智輝表示，當然高度關注，但美國跟台灣經濟關係深厚，不管誰當選對經濟改變應該非常小。

經濟部長郭智輝今（6）日出席立法院經濟委員會，會前接受媒體訪問時，說明美國總統大選對台灣的影響。

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郭智輝表示，對美國大選的結果，當然是給予高度的關注，但哪一位候選人能夠出線、對台灣有什麼樣的影響，「我們都有一些準備」。

郭智輝指出，美國跟台灣之間經濟的關係非常深厚，這個是不太容易能夠改變，任何一個候選人上來，我相信對我們目前的經濟的改變，應該是非常的小。

此外，川普在選前說要向台灣、向台積電（2330）收保護費，郭智輝說，以企業界觀點來看，台灣晶片供應鏈非常強，但設計部分美國占全球供應鏈占比比較大，有這樣的現象對美國業者不是好事，且台積電美國亞利桑那州廠試產成功，台積電在先進製程方面是一個人的武林，不管美國新總統是誰，開創這個條件對台積電最有利，不管誰當選，對台灣、對台積電影響不大。

國發會主委劉鏡清則說，如果收保護費，受到傷害的是蘋果、NVIDIA、AMD、英特爾等國際大廠，川普是生意人，他不至於去收保護費，造成美國產品受到更高的成本；台積電在美國有3個廠，對美國的安定已經存在；反到是對中國企業要開徵60％的稅，逐年減少對中國的進口，對台商是好的機會，也會擴大對華為等公司禁令，對台商也都是比較好的機會，所以正向看待這件事，會鼓勵台商勇於抓住機會去發展。