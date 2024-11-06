港務公司首辦「數位發展應用工作坊」競賽　獎金吸引數位創意提案

▲台灣港務公司首屆「數位發展應用工作坊」提案競賽，展現全員高度參與熱忱。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司舉辦首屆「數位發展應用工作坊」競賽，由總公司及基隆、台中、高雄、花蓮分公司同仁跨單位組隊提案，競爭激烈，從24組提案中挑選出9組進入決賽，最終經8位內外部專家學者評選，由「公用散雜貨碼頭營運效率智慧化管理」團隊獲得第一名，獲頒2萬元獎勵金；第二名「隨時隨SEE，坐擁港灣」獲得1萬6千元；第三名「履約一把罩」獲得1萬2千元。

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▲「數位發展應用工作坊」提案競賽前三名得獎隊伍與專業評審團合影（圖／港務公司提供）

台灣港務公司表示，此次「數位發展應用工作坊」競賽活動先在基隆、臺中、高雄、花蓮港口所在地，進行了4個月的提案培訓及初選，從24組提案中選出9組入圍決賽。獲獎團隊中，第一名團隊以「公用散雜貨碼頭營運效率智慧化管理」為主題，運用RPA（流程機器人）技術辨識及處理逾萬筆船舶簽證與艙單等資料，除可望透過數位工具降低人工作業，並有助分析客戶貢獻度、發掘潛在商機；第二名「隨時隨SEE，坐擁港灣」結合CCTV與AI辨識技術，建置港區數位儀表板，即時偵測垃圾、設施損壞等異常狀況，實現港區智慧化管理；第三名「履約一把罩」聚焦工程管理流程優化，透過系統整合與自動化簽核，每月減少30%以上行政作業時間。

▲ 「數位發展應用工作坊」提案競賽第一名及最佳人氣獎-「公用散雜貨碼頭營運效率智慧化管理」提案團隊。（圖／港務公司提供）

本次競賽的各項提案橫跨營運管理、安全監控、工程履約等多元面向，並結合數位工具應用，為港口營運管理帶來更高效的營運模式、更精準的管理決策，以及更安全的作業環境。

台灣港務公司業務副總經理鄭淑惠表示，首屆「數位發展應用工作坊」競賽團隊主要由基層同仁組成，希望引進創意能量，作為啟蒙數位思維的種子，競賽成果豐碩，這些來自第一線的創新方案，不僅展現同仁的創意能量，更為提升港口營運效能帶來實質效益。

鄭淑惠強調本次競賽的目的在於激勵同仁敢於突破及勇於嘗試提出新想法，希望未來透過這樣的平台，孵化更多數位創意想法轉化為實際港口應用服務。