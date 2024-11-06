創見第三季EPS 0.81元　董座看好明年記憶體市況有望好轉

▲創見董事長束崇萬。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體大廠創見資訊(2451)今日舉行法說會，董事會日前也通過 2024 年第三季合併財務報表，第三季合併營收 25.2 億元，相較上季增加7.93%。營業利益4.50 億元，相較上季減少 16.4%，稅後淨利 3.48 億元，相較上季減少 51.4%；每股盈餘為 0.81 元。

創見董事長束崇萬今日表示，今年Q3因為記憶體市場供過於求，是比較艱難的一季，現貨價格跌不少，所以提列較大金額的庫存跌價損失。

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束崇萬預估，第四季供給過剩情況仍可能持續，但價格將會逐漸恢復平穩，在經過第四季修正谷底後，庫存消化的情況下，明年初市況有望好轉。

創見表示，回顧今年第三季，終端市場需求持續疲軟不振，銷貨力道復甦緩慢，DRAM 及 NAND FLASH 價格漲幅呈收斂態勢，創見整體營收表現較上季上升 7.93%，毛利率為 29.1%。業外損益部分，美元自第三季起持續走貶，致本季業外產生淨匯兌損失，創見將配合國際金融情勢，持續調整外幣部位，降低匯率波動造成之匯兌損失。

展望第四季，創見指出，記憶體市場預期漲幅持續收斂，創見將配合市況彈性調整庫存配置，並強化產線效率及成本控管。新產品方面，近期發表全新工業級 PCIe M.2 22110 固態硬碟，以斷電保護技術（PLP）為核心，並兼具寬溫及高讀寫存取速度之特性，滿足各類工業應用環境。

創見不斷投入產品研發，積極拓展新專案，導入高效能工控產品，拉高工控市場市佔率；亦同步運用多元行銷，提升消費性產品能見度，穩健追求整體營收之成長，並維持穩健高毛利之表現。