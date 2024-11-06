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捷迅看美國線趕關稅的貨有限　川普會看互惠條件決定關稅高低

▲左起捷迅副總經理葉子菁、總經理孫鋼銀、董事長特助楊永華。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起捷迅副總經理葉子菁、總經理孫鋼銀、董事長特助楊永華。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)常駐達拉斯的總經理孫鋼銀指出，川普的高關稅主張早已讓各國企業從中國往東南亞、印度、墨西哥等分散，估計他上任後也不會立刻大幅調高關稅，會根據各國與美國的互惠關係來決定關稅高低，在他上任前或許有些搶避高關稅的貨，但是有限。捷迅負責海運部門的董事長特助楊永華指出，現在是貨櫃船運淡季，貨沒那麼多，加上還有庫存未消化完，市場運價能夠穩住主要還是因船公司控艙減班。

孫鋼銀笑說，川普是商人，他可以說習近平是他的好朋友，而川普的大金主馬斯克非常親中，如果中國大陸多採購波音飛機或穀物等，美國對中國商品的關稅政策就會放鬆，估計對其他國家的關稅政策也會依互惠條件，採取有彈性的折衷作法，不用太擔心，如果真的對中國徵高關稅，廠商還有其他國家的工廠可已出貨，貨還是會運，不會消失。

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在空運部份，捷迅看好明年發展，負責空運的副總經理葉子菁指出，包括筆電、平板與手機等，估計明年都會朝AI應用端發展，推出新商品；電商部分如果美國加高關稅條件，電商業者會透過在歐美的海外艙，將原來用空運的貨可以改用低廉的海運運送，降低營運成本，高單價貨品還是會用空運。

而捷迅也配合客戶工廠的移動，去年2月於印度清奈設立子公司後，今年6月成立越南子公司。孫鋼銀透露，印度相當排華，用台灣公司去申請設立子公司等了一年多，後來改以美國公司申請，並用他個人的美籍身分申請很快過關。

捷迅因為有爭取到兩家超大電商客戶，且擴大合作，今年4月開始每周兩班的包機，明年將增加為4-8班，主要與華航、長榮合作，如果兩航新貨機交機順利，包機數量就會增到8班，主要飛美加與澳洲。

關鍵字： 捷迅美國線趕關稅的貨川普互惠條件關稅高低

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