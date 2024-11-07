2字頭買楊梅10年內大樓　在地房仲：房價凹陷「不怕打房」

▲楊梅房價親民，2字頭就可入手熱門區10年內大樓。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／桃園報導

楊梅房價親民，2字頭就可入手熱門區10年內大樓。在地房仲表示，即便政府9月祭出第七波信用管制，衝擊房市，但楊梅房價處凹陷地帶，持續有外溢買盤湧入，剛性需求強，不怕央行打房，長線來看房市仍將穩定成長。

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近年房價飆漲，不少雙北年輕首購族外溢到桃園買房，但桃園許多區塊也早已不便宜，尤其是各大重劃區，例如青埔、小檜溪、中路、經國特區等等，這也讓桃園其他2字頭區塊受到很大關注，買盤持續湧入，像是近年交易頗夯的楊梅地區。

永慶不動產楊梅金山加盟店長吳弦璐表示，目前楊梅有2大購屋熱區，首先是金山街新農街商圈，該區最早由寶佳機構插旗，蓋了一系列大樓，在地也俗稱為「寶佳村」，之後也有越來越多建商開始推案，目前素地、新案已相當稀少，以1~9年的大樓產品為主。

吳弦璐指出，該區中古大樓單價落在27~28萬元，1200萬元以內買3房，2房也只需1000萬元左右，部分戶別甚至可用900多萬元入手。而靠近該區的新建案，價碼則已來到4字頭。

吳弦璐說，金山街新農街商圈發展成熟，生活機能不差，又擁陽明國小、國中學區，且鄰近高速公路，房價卻處於凹陷地帶，因此吸引大量桃園各區、甚至新竹的年輕上班族移入。

▲金溪路瑞坪路商圈以新建案為主。（圖／永慶不動產提供）

楊梅第二大購屋熱區是金溪路瑞坪路商圈，該區地理位置稍微偏遠，處於類山坡地形，生活機能略為遜色，但由於靠近龍潭科學園區，仍受到不少買盤親睞，看好未來的成長。吳弦璐表示，該區目前大多為新建案，價格已逐站上3字頭。

整體來說，吳弦璐表示，桃園、中壢，竹北、湖口、新豐等區價格都已上衝，楊梅屬於房價凹陷地帶，又坐擁五楊高架南拓建設利多，未來聯外交通更加便利，「即便政府剛祭出第七波打房，但楊梅憑藉房價低基期優勢，不怕央行打房，房市仍穩健成長。」

▲吳弦璐表示，楊梅屬於房價凹陷地帶，剛性需求強。（圖／永慶不動產提供）

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