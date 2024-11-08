美科技業大咖賀川普勝選　黃仁勳、巴菲特未表態仍身家大漲

記者黃翊婷／綜合報導

美國前總統、共和黨候選人川普確定重返白宮，亞馬遜創辦人兼董事長貝佐斯、蘋果公司執行長庫克、Meta執行長祖克柏等科技業大咖紛紛發文祝賀，但輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、股神巴菲特是否也有發出賀電，目前仍無相關消息。

▲黃仁勳在美國大選期間未曾明確表態支持川普或賀錦麗。（資料照／記者湯興漢攝）

川普確定勝選之後，亞馬遜（Amazon）創辦人兼董事長貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、Open AI執行長奧特曼（Sam Altman）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）等人，均公開發文祝賀，就連與川普關係緊張的Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也表明，「我們的國家正面對大好機會」、「期待和你與你的政府合作」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但截至目前為止，似乎仍無法確定輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、股神巴菲特是否也向川普表達祝賀。事實上，黃仁勳在今年9月間曾被問到會支持川普還是賀錦麗的企業政策，當時他回答「我都支持」，兩邊都不得罪。

而股神巴菲特也在10月時透過旗下波克夏海瑟威公司網站發表聲明，表示不會為政治候選人背書，他甚至自曝自己不會使用Instagram。

不過，雖然兩人均未明確表態，但美國大選落幕之後，黃仁勳和巴菲特的淨資產仍雙雙上漲，黃仁勳的總身家增加48億美元，來到1270億美元，巴菲特則增加75.8億美元，達到1480億美元。