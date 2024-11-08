威剛前3季毛利率與稅後淨利雙創歷史新高　EPS達8.21元

▲威剛董事長陳立白。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

在採購成本優勢持續發酵下，記憶體模組大廠威剛（3260）今年前3季稅後淨利達24.71億元，不但創歷史同期新高，也提前超越2021年寫下的全年23.58億元的獲利高點，平均毛利率24.34%也改寫歷史同期高點。

威剛預期，第四季記憶體市況相對平穩，SSD出貨量也逐步推升，今年全年毛利率與獲利新高都可望順利達標。

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威剛董事會今日通過2024年第三季財務報告，前3季合併營收年增逾3成達303.29億元，毛利率24.34%及營益率12.34%都較去年同期大幅增長約9個百分點，營業利益更躍增4.3倍達37.44億元；稅後淨利為24.71億元，年成長222%，歸屬母公司業主淨利24.04億元，年增2.4倍。以加權平均股數2.93億股計算，前3季每股盈餘達8.21元。

威剛董事長陳立白強調，今年記憶體價格與需求瞬息萬變，公司始終以獲利為營運目標，第三季在現貨市場價格波動下，公司整體績效仍相當穩健。不僅第三季合併營收年增9.25%為93.99億元，毛利率21.41%，年成長約3個百分點，營業利益8.05億元與稅後淨利6.41億元也年增逾5成，歸屬母公司業主淨利年增42.36%為5.9億元，每股盈餘2.01元。

展望明年，陳立白也預期，上游原廠的HBM及伺服器用DRAM等高附加價值產品產能仍不足以應付市場需求，加上2025年陸續上市的AI PC與AI智慧手機可望帶來換機需求，以及單機內建記憶體容量擴增，都將繼續推動明年DRAM市場出現新一波榮景。威剛也將因應市況需求彈性調節庫存，並積極推出新一代介面SSD、高速DRAM模組、XPG電競周邊產品等，率先搶占明年記憶體產業商機。