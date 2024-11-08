海線新案身價跳漲　中古社區吃香！還有1字頭甜甜價

▲台中港市鎮特區在遠雄、長虹等大型品牌建商進駐下，新案行情來到4字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中自捷運藍線拍板定案，預計10年後通車，替海線地區房市點亮光明燈，尤其台中港市鎮中心，在遠雄、長虹等大型品牌建商進駐下，新案行情來到4字頭，在地房仲則表示，近期政策面影響中古社區因還有1字頭親民房價，反而帶看量一直都有。

有巢氏房屋台中三井八德加盟店店長莊鴻德表示：「台中港市鎮中心的商業區腹地不大，大致上就以大仁路以南、大智路以北，前幾年龍井工業區、關聯工業區新設廠房都帶進就業機會，一路到近年的科技廠、離岸風電等產業興盛，其實讓這一區入住率都相當高。」

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▲台中港市政特區內因還有1字頭成屋，近期受到青睞。（圖／業者提供）

莊鴻德說：「以市區房價比海線地區，大概就有1/3、約500~800萬元的落差，而區域內新預售案與屋齡20～30年的舊大樓比起來也有1/3的落差，也因此即便屋齡比較舊，但大部分購屋族考量到預算與室內使用坪效，也多半會開始考慮中古成屋。」

在經歷過一波人口移入後，目前海線點燈率各社區都滿高，但面對第四季邁進新的交屋潮，莊鴻德說：「海線市況其實整體跟著大環境走，實際成交量目前是下降，看屋買盤仍在，但決定速度比較慢，著重在議價拉扯的狀況。」

至於是否會擔心空屋，莊鴻德認為：「海線人口紅利仍在，過去置產客入手面臨交屋，可能會考慮出租、或觀望一陣子再拿出來賣，預計到明年第一季仍會比較僵持。」





▲海線租屋人口也不少，目前行情2房全配大約1.8萬元、3房2萬元～2.5萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

至於出租狀況，莊鴻德表示：「新市鎮中心吸引了滿多年輕人移民海線，但多半會稍微觀察，先租再買，面臨7年逼近1萬戶的大量成屋，未來在屋源變多的情況下，年輕人租屋選擇性將更多元，目前行情2房全配大約1.8萬元、3房2萬元～2.5萬元。」

▲有巢氏房屋台中三井八德加盟店店長莊鴻德認為只要交通單趟在30分鐘內可到達工作地點的，幾乎都是市鎮中心的準買盤。（圖／業者提供）



至於後市，莊鴻德認為：「每年第四季海線受到環境影響買賣處淡季，現在加上大環境不確定性、政策影響，預估明年第二季買氣會回溫，目前區域主力買盤輪廓，爲只要交通單趟在30分鐘內可到達工作地點的，幾乎都是準買盤，畢竟在海線千萬可以買3房，不用千萬也能買到屋齡6~7年的3房，室內含陽台空間來到標準28~32坪，不少民眾會選擇以交通時間換取住的空間。」