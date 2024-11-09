SCFI指數連3紅　美西線回落估下周再修正

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

海運運價持續整理，最新一期SCFI運價指數連續3周上揚，但本周漲勢收斂，上漲28.14點或1.2％至2331.58點，4大航線中僅美西線下跌，業者指出，美國線下周運價將會向下修正；另貨櫃三雄周五股價也收紅。

本周4大航線中僅美西線下跌，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價上漲99美元或4.05％至2541美元；地中海線每TEU上漲148美元或5.1％至3055美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌97美元或2％至4729美元；美東線每FEU上漲23美元或0.4％至5281美元。

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業者表示，美西線之前報價太高，現在黃金周的空白航班都慢慢恢復，美西供給變多，但原本從美東罷工轉往美西的貨都恢復正常了，因此下周預計運價會往下修正，美西線修正至約3700美元、美東線約4700美元。

貨櫃三雄周五連袂收紅，長榮（2603）收在218元，上漲3.5元或1.63％，成交量逾2.5萬張，三大法人買超近8000張；陽明（2609）收在71.5元，上漲1.8元或2.58％，成交量逾8.2萬張，三大法人買超近2.6萬張；萬海收在93.7元，上漲1.9元或2.07％，成交量逾6.4萬張，三大法人買超近6300張。