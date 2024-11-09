台塑企業彰化二手玩具市集登場　宣導環保資源再利用

▲第5屆彰化二手玩具市集活動11月9日在台化彰化廠舉辦。（圖／台塑企業提供）



記者廖婕妤／台北報導

台塑（1301）企業暨王長庚公益信託贊助成立的Formosa玩具基地，今（9）日於台化（1326）彰化廠福利大樓舉辦2024年彰化二手玩具市集，規劃多個創意闖關遊戲區域，以寓教於樂的方式宣導環保與資源再利用。

台塑企業指出，今年的活動主題，讓孩童透過寓教於樂的方式，了解玩具材料來源，比如「認識甜甜圈」闖關遊戲將回收的塑膠玩具打碎製成沙包，並讓孩童嘗試將沙包投入露露椅內，透過志工講解，讓參與的孩童了解這些沙包材料來源，進而提升對塑膠再利用的認識。

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台塑企業提到，在今年7月，玩具基地徵集全國大專院校學生和團體，舉辦一場全國胡桃鉗人偶創意變裝秀比賽，參賽入選隊伍包括輔仁大學、台南女中、家齊高中、台南高商、復興美工、福智高中及Fulbright Taiwan學術交流基金會等學校與單位，他們的作品將在市集活動當日亮相，由現場民眾投票選出優勝者。

市集現場還將設有彰化縣觀光導覽解說協會和台塑企業安衛環中心的攤位，帶來更多關於循環經濟和生態保育的教育資訊，讓大人小孩都能享受寓教於樂的豐富體驗，同時市場傳統項目，二手玩具任你玩及二手玩具任你挑區域，也將讓親子家庭玩得盡興，拿到手軟。

靜宜大學與玩具基地自2020年起攜手合作玩具志工專案，至今已邁入第五年，今年特別與台灣玩具圖書館協會及玩具基地合作，結合SDGs永續發展目標的推廣，在靜宜大學圖書館舉辦「玩具+家久：玩具回收議題展」，進一步鞏固年輕世代對塑膠循環的關注，也為本次市集活動拉開序幕。