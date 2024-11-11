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川普2.0免驚！3法人看「台股攻3萬」可期　AI等3題材最關鍵

▲國泰投信董事長張錫建議投資人，穩住腳步，把握低檔進場機會。（圖／國泰投信提供）

▲國泰投信董事長張錫樂看長期台股上3萬點。（圖／國泰投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股多頭總司令、國泰投信董事長張錫日前受訪，大膽預期台股幾年內站上「3萬」點是可期待，台新投顧副總黃文清、華南永昌投顧董事長儲祥生均表示，AI長期趨勢帶動下，長期台股的確有實力挑戰3萬點，但不能只仰賴AI，還有其他消費性電子、傳統產業配合。

張錫最受股民津津樂道，就是成功預測台股上2萬，這一波在AI風潮下，台積電突破千元，台股順利突破2萬點大關；接下來，張錫認為，台股站上「3萬」可期待，主要台灣產在在「對」的趨勢上。

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黃文清指出，AI長線趨勢之下，受惠都是大型權值股，例如權值王台積電（2330）、廣達（2382）、鴻海（2317）、日月光（3711）等，台股長線的確有上3萬點可能性存在，但這需要時間去蘊釀，所以才說「長線」，當中又以台積電角色最為吃重。

儲祥生分析，股市存在很多可能性，包括上3萬點，但短期之內要上3萬點，不是一件容易事，主要目前各別產業只有AI好，其他消費性電子手機、PC、鋼鐵、塑化都受制中國大陸內需疲弱，欠缺成長動能，單獨只靠AI要上3萬點不是一件容易的事。

Google、Meta、微軟、亞馬遜等四大CSP業者對於AI投資力道依然強勁，這是支撐AI未來2~3年榮景的關鍵，儲祥生打個比方，AI就像當年美國西部淘金熱，輝達扮演就賣淘金工具的角色，除非CSP業者看到大舉AI投資回收不如預期，才會放緩投資腳步。

黃文清認為，短線台股正處於川普就任之前空窗期，目前盤面都已經反映了川普先前談話，現在就等他1月20日上台，如何實現他的政策，例如：加徵關稅或是減稅，還有後續談判的過程。
 

關鍵字： 台股AI張錫長線趨勢權值股

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