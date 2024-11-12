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台船承造關務署100噸級巡緝艇2艘　負責後續8年保養工作

▲台船公司承造政部關務署100噸級巡緝艇2艘開工典禮，由台船顏聰輝副總經理左))及財政部關務署陳世鋒副署長(右)共同主持。（圖／台船提供）

▲台船公司承造政部關務署100噸級巡緝艇2艘開工典禮，由台船顏聰輝副總經理(左)及財政部關務署陳世鋒副署長(右)共同主持。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘，今(12)日上午在台船公司高雄廠，由台船公司顏聰輝副總經理及財政部關務署陳世鋒副署長共同主持「100噸級巡緝艇2艘財務採購案」2艘(第1艘CP-10007；第2艘CP-10008)開工祈福典禮，台船並將負責後續8年保養工作，為後續執行造修合一奠定良好基礎。

「財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫」108年奉行政院核定，台船公司於112年5月完成第4艘100噸級巡緝艇交付。惟該計畫僅汰換部分船艇，為提升海上巡緝量能，關務署遂於111年5月續奉行政院核定「財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」規劃新造船艇，其中100噸級巡緝艇2艘113年6月由台船公司得標，並於今日舉行開工典禮。

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該型艇全長32公尺，船上搭配2部2580KW柴油主機、減速齒輪及2套五葉固定螺距螺槳，船艉採加寬船型設計，下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船體結構強度，蒲氏風力3級(含)以下時，船速可達30節，可提升海關同仁海上執法機動性，良好的船艇性能更為海上查緝一大助力。

巡緝艇交船後有2年保固保養，2年期滿後，船廠將執行後續6年年度定期保養，為後續執行造修合一奠定良好基礎，台船公司表示將整合現有企業管理資訊系統提供優良的服務，以期使卓越性能的新型巡緝艇儘早投入海上監控勤務，查緝走私等不法活動，維護民眾生命財產安全。

關鍵字： 台船關務署巡緝艇8年保養工作

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