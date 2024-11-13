緯穎Q3獲利創新高！累計前三季EPS大賺88.38元「超越去年表現」

00878除息前搶上車！確定發0.55元 今居ETF成交王

國泰永續高股息ETF（00878）預計下周一（18日）除息交易，今（13日）正式公告每股配息0.55元，維持月初首公告水準，00878今年四次配息全數出爐，合計配發2.01元，以今（13）日的收盤價22.92元計算，年化配息率約8.8%，由於短線股價拉回，加上除息逼近，今日再見逢低買盤，00878今日也居台股ETF成交量之冠。

台積電10月刷1100元天價 定期定額戶爆退場潮

證交所今（13）日公告10月台股定期定額戶數表現，「護國神山」台積電（2330）雖在10月創下1100元天價，但投資人無力上車，導致單月定期定額戶數大減8700戶，在台股20大定期定額標的中衰退最多；另外鴻海（2317）; 中信金（2891）與富邦金（2881）是20檔主流定期定額中，「唯3」單月正成長的個股。

00929、00940配息縮水 10月定期定額雙雙退燒

10月ETF定期定額排行榜揭曉，有7檔高息型與7檔海外型，市值型則有6檔，不過有「國民ETF」封號的季配型國泰永續高股息（00878）首見衰退，且交易戶數大減逾2818戶，由於同屬高息的月配始祖復華台灣科技優息（00929）戶數也大減3742戶，元大台灣價值高息（00940）月減1061戶，市場關注高息ETF產品是否退燒。

長榮航前3季獲利寫新高 每股賺3.98元

長榮航（2618）今日公告Q3財報，Q3單季及累計前3季合併稅後淨利都寫下歷史新高，前3季每股賺3.98元。

AMD財報貓膩！陸行之看AI產品銷貨策略 狠批「唬弄投資人」

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，英特爾不但AI GPU/ASIC 沒有什麼份額，連電腦x86 CPU份額都逐季，逐年流失給AMD，但AMD說 AI GPU 毛利率比公司平均低，他認為是公司在唬弄投資人。

AMD證實全球裁員千人！ Q3財報發布後股價跌逾13%

超微（AMD）在數位匿名網友於線上論壇爆料後確認，該公司決定裁減4%員工，以便將資源投入成長力最高的機會上；而另一些貼文聲稱4%員工將被解僱，估計受影響員工有1000名，AMD第3季財報公告後股價已跌逾13%。

中租-KY跌逾4%！力守現增溢價125元 外資連6賣

中租-KY（5871）繼昨（12）日以跌停價收盤後，今（13）日續開低盤，一度下挫逾4%，惟股價力守在現增溢價125元，而外資也連六賣，持股比例降至5成以下。

銳澤中籤賣掉最多賺4.85萬 掛牌首日蜜月行情漲逾4成

台積電（2330）設備供應鏈成員之一銳澤實業（7703）今（13）日正式掛牌上櫃，以每股120元掛牌上櫃，早盤以166.5元開出，上漲46.5元，漲幅38.75%，開盤9秒就來到168.5元高價，漲幅逾4成，中籤戶開盤就賣，最多可賺進4.85萬元。

黃金存摺6天跌108元 成也川普、敗也川普

低掛出每公克2728元的價位，刷1個月新低，統計自川普確定當選以來，黃金存摺近6個交易日每公克報價已跌逾108元，跌幅超過3.8%，交易員大嘆「成也川普、敗也川普」。

稅收超徵估逾4000億 財長：普發6000元確定沒辦法

財政部長莊翠雲今（13）日在立法院財委會中指出，初估今年稅收超徵逾4000億元，但沒有到5000億，立委賴士葆詢問是否「再還稅於民？」莊翠雲以「這恐沒有辦法」、「確定沒辦法」回應。