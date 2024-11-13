緯穎Q3獲利創新高！累計前三季EPS大賺88.38元「超越去年表現」

▲緯穎公布今年第三季財報。（圖／記者楊絡懸攝）
記者楊絡懸／台北報導
緯穎（6669）13日召開董事會通過今年第三季財務報表，合併營收978.18億元，年增85.2%；稅後淨利63.28億元，每股淨利（EPS）34.36元，高於去年同期的14.96元，整體來說，第三季合併營收、獲利、基本每股淨利均創歷史新高。
緯穎第三季營業淨利79.05億元，稅後淨利63.28億元；毛利率年增1.1個百分點至10.7%、營益率年增1.9個百分點至8.1%、稅後淨利率年增1.5個百分點至6.5%。
緯穎累計前三季合併營收2,449.27億元，年增33.6%，高於去年全年營收2,419.01億元；毛利率年增2個百分點至10.8%，營益率年增2.1個百分點至8.2%；稅後淨利157.29億元，稅後淨利率年增1.7個百分點至6.4%；每股淨利（EPS）88.38元，已超越去年全年基本每股盈餘68.88元。
緯穎表示，看好市場長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。此外，因應未來產能及營運需求，將以15.2億元為上限，取得原租賃的東台精機股份有限公司位於南科園區路竹廠房；馬來西亞廠的主機板產能已於第四季開始量產，並持續在全球各廠區導入和測試新一代先進液冷技術及產品。
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