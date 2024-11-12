台股大跌547點外資調節456億元　今年漲幅仍領先亞股

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
受到昨（11）日費半指數下跌2.54%拖累，今（12）日台股下跌547.87點，跌幅2.33%，成交量4,385.39億元，外資賣超455.9億元。金管會證期局表示，到昨天為止，台股漲幅仍達31.22%，仍領先香港、深圳、日本、上海、新加坡、韓國等亞洲市場。
證期局指出，昨天除了費半數下跌，其餘美股三大指數均漲，漲幅介於0.06%至0.69%，今日台股收盤指數跌幅2.33%，外資賣超455.9億元，同時段上海跌0.64%，日本跌0.94%，新加坡跌0.95%，韓國跌1.51%，香港跌2.58%。
今年到昨天為止，台股漲幅31.22%，領先香港漲幅19.82%、深圳漲幅19.57%、日本漲幅18.14%、上海漲幅16.64%、新加坡漲幅15.41%、韓國跌幅4.66%、美國道瓊漲幅17.52%。
今年截至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38% （加計股票股利為2.49%），國內上市櫃公司截至10月底累計營收約35.58兆元，較去年同期增加11.92%，為歷年同期最高，到昨日為止，信用交易之整戶擔保維持率為171.87%
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