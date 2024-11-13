台灣經貿網帶領32家我商展品　在全球最大醫療器材展開拓商機

▲土耳其買主對台灣經貿網展出豐富的台灣醫療產品相當感興趣。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最大的專業醫療器材展-「杜塞道夫醫療器材展」於11月11至14日在杜塞道夫國際展覽中心(Messe Duesseldorf)盛大展開，該展今年共有來自70個國家近5300家廠商參展，預計吸引來自168個國家的8.3萬名參觀者。台灣經貿網攜手32家精選我商展品資訊一同登場，向全球展現台灣先進的醫材創新及製造的實力。

台灣經貿網本次參展亮點產品包括德國紐倫堡國際發明獎銀牌得主的智能藥罐、糖尿病監測系統、條碼掃描器等，展出類別涵蓋醫療耗材、醫療紡織品、醫療電子零件、智慧醫療等，充分展現平台產品多元性的優勢以因應全球買主需求。

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展覽首日即吸引來自德國、沙烏地阿拉伯、日本、泰國、瑞士、摩洛哥、芬蘭等世界各地買主，詢問度較高的熱門產品包括「厚美德」的糖尿病監測系統、「神鐳光電」的掃描器模組、「全新生醫」的傷口敷料等，現場也有許多買主對台灣經貿網多項客製化推薦服務感到驚艷，認為這些服務大幅節省採購時間，並願意進一步體驗視訊採購洽談等更多進階服務。

根據工研院IEKView分析指出，2023年全球醫療器材市場規模已達5,148億美元，並預期在2026年達到6,142億美元，年複合成長率達6.5%。隨著後疫情與AI技術發展，正加速推動醫療產業的數位化進程，如各式醫療機器人、預防醫療、精準醫療和多項癌症偵測追蹤等多項創新領域。

數位醫療去年市場規模已超過2656.5億美元，預計到2036年底將突破1.72兆美元商機，年複合增長率超過15.5%。這些數據都顯示數位醫療技術已成為未來醫療領域的重要發展方向。

展會期間也收到來自哥倫比亞及英國等地的買主對臺灣智慧連網的醫療產品感興趣，期待其能協助醫療院所更即時地追蹤病人的健康狀況。

由經濟部國際貿易署委託外貿協會營運的台灣經貿網，是彙集最多台灣出口廠商資訊的國家級貿易出口網站，也是國外買主搜尋台灣產品的首選平台，提供我商B2B數位貿易所需之多元智慧行銷功能與AI行銷工具，並持續開設多元創新的AI行銷課程，協助會員廠商輕鬆升級數位力以拓展全球行銷網絡。貿協歡迎有意拓展海外市場的企業加入台灣經貿網尊爵會員，獲得更多專屬服務。詳情可洽詢電子郵件member@taiwantrade.com或免付費客服專線0800-506-088。