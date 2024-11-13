代理星野旅遊產品「達成率100％」　湯桂禎：集團敢給一定賣光

▲星宇航空商務長梁文龍、星野集團台灣總代理-湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）與星野集團深化合作，推出的產品市場反應都相當好，雙方也針對不同主題、不同族群，打造「星星相遇」主題行程，星野集團台灣總代理、湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎分享，雙方合作主要是理念相同，且台灣是星野集團很重要的市場，「只要星野集團敢給、就一定賣得完」，達成率幾乎都是百分之百。

談到與星宇航空合作的契機，星野集團台灣總代理、湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎表示，一開始要先尋找目標客人、了解品牌需要的客群，星宇航空是新的航空公司，在創新、行銷上都有無限可能，星野集團在日本是顛覆傳統的飯店，雙方目標一致。

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湯桂禎指出，星野集團的飯店變成地區文化的傳承、也富有創新思維，在疫情中也努力優化改變，像是人才培訓、設施重建、活動設計跟創新各方面等，都在努力進步，機會永遠是給有準備的人，就像星宇航空一樣，碰到疫情也沒有停止，反而一直往前優化，因此開啟雙方合作。

湯桂禎也提到，星野集團的熱銷區域，台灣市場佔第一名，以青森屋、奧入瀨溪流飯店來說，青森屋有20％-30％是海外客人，在這之中的台灣旅客就佔了40％-60％，奧入瀨溪流飯店有30％-40％是海外客人，其中6成是台灣人，集團也為此採用很多台灣籍員工，更特別到台灣徵才。

湯桂禎說，「只要星野集團敢給、湯桂禎國際旅行社就一定賣得完，比如說一個飯店給20個房間，達成率都可以有85％-90％、甚至旺季是100％完售。」

湯桂禎也看好，只要日圓匯率繼續在0.21、0.22徘徊，日本旅遊一定可以繼續一枝獨秀，且日本1年觀光產值達20兆日圓，其中日本國旅就佔了16兆日圓，因此還是會以國旅為主，不會、也不敢漲價，日圓貶值進來的人會變多，因此只要日圓穩住，日本的觀光旅遊還是會很蓬勃發展。

此外，星野集團旗下的高端奢華飯店品牌虹夕諾雅（hoshinoya），位在台中谷關的據點也是非常熱銷，當初花了20億整頓400間房間，現在變成只有50間客房，並把飲食活動融合台灣在地化，加上疫情期間無法出國，國人就改以日本的飯店為主，因此疫情期間一房難求，平均住房率都有90％至100％。