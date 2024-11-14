TGI FRIDAYS代理商「開展餐飲」11／20登興櫃　明年開6新據點

▲TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲集團董事長邱泰翰。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲（7789）將於11／20登錄興櫃，每股參考價落在50元至60元之間，並正式啟動併購位於台北101的新美式料理品牌Salt＆Stone，明年也將加速品牌拓點，目前已確定會有6個新據點加入，將可有效挹注營收獲利。

董事長邱泰翰表示，目前旗下共有2個代理品牌、4括個自有品牌，包括在台灣代理TGI FRIDAYS共18家，代理Texas Roadhouse台灣6家、上海1家，併購取得Dan Ryan's和Amaroni's兩個品牌、共有5間餐廳，自有品牌LillA，預計明年Q2會在台北重新開幕，以及今年正式啟動Salt＆Stone併購，預計明年上半年會完成。

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邱泰翰指出，集團的競爭優勢包括成功機率高、合作資源多、食安管理佳，透過與國際知名餐飲品牌合作，降低市場驗證風險，並有充沛訓練資源打造紮實管理體系，嚴格控管原料來源，定期檢查門店經營和規性。

開展餐飲集團以代理TGI FRIDAYS及代理Texas Roadhouse在台灣打出知名度，其中TGI FRIDAYS在營收占比約5成，Texas Roadhouse則占近2成。集團去年營收為21.12億元，稅後虧損1.32億元，每股虧損6.73元；今年前3季合併營收為14.7億元，稅後虧損1881.8萬元，每股虧損0.93元，其中，Q3單季獲利轉盈，12月有聖誕節、跨年，很期待12月表現，努力讓今年達到損平，明年將持續展店，挹注業績成長動能。

邱泰翰說明，過去虧損主要是來自香港餐廳，反送中以來香港營運一直處於虧損狀態，不過目前香港已經轉虧為盈，明年有4家店租約到期後，會談新的租約條件，若談不成就會關掉，因為一定要保獲利、不保營收，但目前看起來蠻順利，對於明年香港表現謹慎樂觀。

針對明年展店計畫，邱泰翰表示，明年會開出6個新據點，明年4月台中TGI FRIDAYS將遷址；5月完成101的Salt＆Stone併購，也將在南港日系商場開出Salt＆Stone；同時，5月LillA會在信義區開幕；9月會在東區開出1家Salt＆Stone及1家Texas Roadhouse。另上海店會納入明年財報，目前狀況也是獲利。

邱泰翰指出，海外發展會以東南亞為主，會以Salt＆Stone做為東南亞拓點的第一步，因為其販售的產品市場接受度較高，像是披薩、義大利麵等，因此預計會前進東南亞展店；另美國市場也很大，可能會透過投資或併購的方式進入，有適合的、負擔的起就會納入集團旗下。