今年雙11、雙12未讓航空貨運運價上漲　大陸市場還下跌

▲今年第四季航空貨運旺季不旺。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

去年雙11、雙12航空貨運運價快速飆漲的熱潮今年不再，大型航空貨運承攬業者指出，今年電商業者邀供應商設海外倉，自己也設，分散出貨與壓低旺季貨量，另承攬業租用太多包機，市場供給過剩，讓今年第四季旺季不旺，台灣市場運價有電子業出貨穩住，大陸市場運價下修，呈現旺季不旺現象。

去年第四季航空貨運美西線運價從10月的每公斤新台幣90元開始一路攀升，到11月下旬遠東至北美航線出現爆艙狀態，MUST GO的貨品，美西、美東都是320元，49元油料附加費外加，今年市場運價則是從8月開始逐月下跌，至今未見漲勢，目前美西線維持在每公斤180元左右運價，美東運價較好，有提升至210元，各外加32元油料附加費，本月15開始油料附加費將降為30元。

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攬貨業分析，去年第四季飆漲的運價讓電商大幅提高營運成本，今年透過更多促銷活動達到分散作用，也透過海外倉提早進貨並提早租用包機，攬貨業指出，今年大陸攬貨業租進太多包機，結果殺價搶貨，美西、美東原本每公斤全包38元人民幣的運價，跌到目前美西僅剩28元人民幣，約新台幣125元，美東較好些，約34元人民幣，約新台幣152元。

現在川普確定上台，電商業估計勢必弊大於利，加上目前普貨(非高價商品)出貨力道已經見到下降，明年很難看好。