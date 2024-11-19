勞動部員工輕生！涉霸凌分署長遭拔官降調　直屬長官併送考績會

▲勞動部長何佩珊、次長許傳盛致歉。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，選擇在辦公室結束生命，消息震驚各界，勞動部長何佩珊今（19）日上午公布調查結果，將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職，並且送考績委員會議處，另勞動力發展署長蔡孟良為謝的直屬主管，也一併送考績會議處。

勞動部長何佩珊今日與政務次長許傳盛一同召開記者會，說明吳姓同仁疑似受到職場霸凌，在辦公室輕生的調查結果，兩人一開始先鞠躬向這名同仁致歉，並調查報告，

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何佩珊表示，調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但這並不是造成同仁選擇結束生命的直接理由，同仁選擇離開的主要原因是長期單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致，因此將追封這名同仁授予勞動獎章，並列為因公死亡，依公務人員撫卹法辦理。

何佩珊指出，謝宜容將調離北分署，並降調為非主管職，且謝情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌個感受，將依法送考績委員會議處；謝宜容的直屬長官蔡孟良則認為，自己不僅未能確保同仁生命安全，還引發社會輿論，造成人員士氣低落，因此蔡認為他必須概括承受，因此會將會一併送考績會議處。

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