不只霸凌！　黃國昌爆謝宜容「宴請友人」一餐4萬2全民買單

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

民眾黨立委黃國昌今（20）日在立院衛環委員會上爆料，勞動部公布勞動力發展署北基宜花金馬區分署長謝宜容不僅涉及霸凌爭議，更涉及濫用公帑宴請友人，黃國昌指出，「勞動部官員也首次坦承，所謂「宴請友人」一餐的花費，高達4萬2千元。」

黃國昌抨擊，勞動力發展署北分署同仁不幸輕生案的調查報告，內容竟出現「謝宜容分署長涉及霸凌情節重大，但不幸往生的同仁沒有被霸凌的荒誕調查結果」。這樣的調查結果，引發整個社會憤怒。

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針對如此離譜的調查結果，連勞動部長何佩珊都承認是報告沒有寫清楚，不無可能有其他主管涉及霸凌，並承諾將馬上重啟調查。

除了霸凌以外，黃國昌更指出，謝宜容分署長另外還涉及濫用公帑宴請友人，勞動部官員也首次坦承，所謂「宴請友人」一餐的花費，高達4萬2千元！

此外，包括其在辦公室裝設軌道燈導致電費暴增、上任後用公帑送禮，送禮的範疇竟還含括「國會統籌運用」等；更嚴重的問題是，根據勞動部提供的資料，謝宜容分署長涉嫌將公帑購買的禮盒留在分署長室、備用的禮盒流向不明，而這些採購的禮盒究竟是從那些預算項目支出，從預算書中完全看不出來。

黃國昌爆料指出，從索取資料可以發現，謝宜容分署長任內竟還濫用「辦理青年職能開發業務」、「促進銀髮就業」、「青年就業計畫」等等的計畫經費拿來送禮，甚至還拿勞工的「就業保險基金」、「就業安定基金」預算來送禮，勞動部是太有錢嗎？人民的血汗錢可以這樣用嗎？

黃國昌認為，這已經不僅只是單純失職的問題，勞動部應該全面徹查，該移送檢調的就移送，給國人一個清楚的交代！