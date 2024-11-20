ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

不只霸凌！　黃國昌爆謝宜容「宴請友人」一餐4萬2全民買單

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

民眾黨立委黃國昌今（20）日在立院衛環委員會上爆料，勞動部公布勞動力發展署北基宜花金馬區分署長謝宜容不僅涉及霸凌爭議，更涉及濫用公帑宴請友人，黃國昌指出，「勞動部官員也首次坦承，所謂「宴請友人」一餐的花費，高達4萬2千元。」

黃國昌抨擊，勞動力發展署北分署同仁不幸輕生案的調查報告，內容竟出現「謝宜容分署長涉及霸凌情節重大，但不幸往生的同仁沒有被霸凌的荒誕調查結果」。這樣的調查結果，引發整個社會憤怒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對如此離譜的調查結果，連勞動部長何佩珊都承認是報告沒有寫清楚，不無可能有其他主管涉及霸凌，並承諾將馬上重啟調查。

除了霸凌以外，黃國昌更指出，謝宜容分署長另外還涉及濫用公帑宴請友人，勞動部官員也首次坦承，所謂「宴請友人」一餐的花費，高達4萬2千元！

此外，包括其在辦公室裝設軌道燈導致電費暴增、上任後用公帑送禮，送禮的範疇竟還含括「國會統籌運用」等；更嚴重的問題是，根據勞動部提供的資料，謝宜容分署長涉嫌將公帑購買的禮盒留在分署長室、備用的禮盒流向不明，而這些採購的禮盒究竟是從那些預算項目支出，從預算書中完全看不出來。

黃國昌爆料指出，從索取資料可以發現，謝宜容分署長任內竟還濫用「辦理青年職能開發業務」、「促進銀髮就業」、「青年就業計畫」等等的計畫經費拿來送禮，甚至還拿勞工的「就業保險基金」、「就業安定基金」預算來送禮，勞動部是太有錢嗎？人民的血汗錢可以這樣用嗎？

黃國昌認為，這已經不僅只是單純失職的問題，勞動部應該全面徹查，該移送檢調的就移送，給國人一個清楚的交代！

關鍵字： 勞動部黃國昌霸凌濫用公帑宴請友人

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

何佩珊又哭了！霸凌爭議難止血　勞長立院淚喊「要請辭」

何佩珊又哭了！霸凌爭議難止血　勞長立院淚喊「要請辭」

2024-11-20 17:01
勞長何佩珊改口！　「謝宜容直接停職」

勞長何佩珊改口！　「謝宜容直接停職」

勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生，勞動部長何佩珊原說「無權對分署長謝宜容停職」，但承受不住各界猛烈抨擊，今（20）日改口「直接停職」。

2024-11-20 14:34
勞動部公務員輕生案　何佩珊：願下台負政治責任

勞動部公務員輕生案　何佩珊：願下台負政治責任

對勞發署公務員輕生案，立院備詢的勞動部長何佩珊今（20）天數度落淚。面對藍委質疑她透過政黨高層聯繫接受陳情民代是施壓，何佩珊否認。被問到要負的政治責任是下台嗎，她說，是。

2024-11-20 14:51
勞長何佩珊崩潰！「目的良善」挨轟　淚灑立法院

勞長何佩珊崩潰！「目的良善」挨轟　淚灑立法院

勞動部轄下勞動力發展署北分署一名39歲員工疑因職場霸凌本月初辦公室自縊身亡，勞動部長何佩珊今（20）日赴立法院接受質詢時受到輪番詢問，在中午過後再被問到調查報告寫「目的良善」一詞，她突然情緒崩潰在立法院落淚，直呼「用語錯了，我們承認錯誤。」

2024-11-20 13:51
謝宜容反擊？涉霸凌爭議未道歉　傳搶勞動部停職前請辭

謝宜容反擊？涉霸凌爭議未道歉　傳搶勞動部停職前請辭

勞動部勞動力發展署北分署吳姓員工在辦公室自縊身亡，分署長謝宜容涉嫌霸凌，勞動部長何佩珊今（20）日原向外指出將等22日謝宜容請假屆滿後帶她出來道歉、並對謝祭停職處分。不過勞動部內部傳出，謝宜容今日趕在考績會前，早一步請辭。

2024-11-20 15:19
邦睿生技11／21展開競拍　預計12／6掛牌上市

邦睿生技11／21展開競拍　預計12／6掛牌上市

邦睿生技股票初次創新板上市案（IPO），預計11月21日至25日展開上市前競拍投標，競拍張數為1,725張，最低投標價格每股96.43元，並將在11月27日開標，採美國標方式競拍，股票上市掛牌日預計為12月6日。

2024-11-20 15:15
永鴻生技前三季每股賺1.52元　預計明年上半年掛牌上市

永鴻生技前三季每股賺1.52元　預計明年上半年掛牌上市

動物藥廠永鴻生技(6936) 累計前3季營收為9.69億元、年增5.87%，稅後純益達1.01億元，較去年同期增加45%，每股稅後純益（EPS）達1.52元。

2024-11-20 15:12
裕隆法說：納智捷n⁷助攻　1～9月營收650億元、年增一成

裕隆法說：納智捷n⁷助攻　1～9月營收650億元、年增一成

汽車廠裕隆汽車（2201）今日舉行法說會，並公佈2024年1~9月合併營業收入650.18億元，較去年同期590.53億元，增加59.65億元，年增10.1％，裕隆表示，主要來自是e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加以及n7車型今年度開始銷售致使整體營收成長。

2024-11-20 14:51
台股ETF受益人1011萬續創高　00940、00919、00929今年人氣前三大

台股ETF受益人1011萬續創高　00940、00919、00929今年人氣前三大

台股近期表現震盪，台股ETF投資人熱情不減，受益人數持續創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加98047人，總人數站穩千萬大關續高來到10117849人，單檔來看，新成立的元大台灣價值高息（00940）人數88萬最多，若以淨增加人數來看則是群益台灣精選高息（00919）增加59.1萬人最具人氣，復華台灣高科優利（00929）增加42.2萬人。

2024-11-20 14:16
超攜黃金慘了！　海關今年沒收逾12公斤

超攜黃金慘了！　海關今年沒收逾12公斤

出境旅客當心！台北關統計，今年來查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去年增加33％，沒入價額折合台幣自3943萬元增加至5884萬元，增幅高達49％，其中黃金更是由7637公克大幅增加至12328公克，超過12公斤。

2024-11-20 13:59

讀者迴響

熱門新聞

謝宜容超硬身家曝！一路高升被封「公關高手」

勞長何佩珊改口！　「謝宜容直接停職」

謝宜容反擊？涉霸凌爭議未道歉　傳搶勞動部停職前請辭

勞長何佩珊崩潰！「目的良善」挨轟　淚灑立法院

8銀行搶祭台幣高利定存　2家年息衝上2.2%

何佩珊又哭了！霸凌爭議難止血　勞長立院淚喊「要請辭」

「我當然敢辦她」！勞長何佩珊承諾本周懲處謝宜容　移送監院檢調

航海王暴衝！長榮飆241元天價　陽明漲逾半根

快訊／陽明明年加薪3%、年終獎金加紅利約21個月　4年領逾百月獎金

勞動署謝宜容照片曝光　「調職未降等」憂秋後算帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366