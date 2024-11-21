華航明年復飛關島、奧克蘭　看票價仍能維持高檔

▲華航舉行法說會 。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今日舉行法說會，經營團隊指出，明年客機新航點將復飛關島、紐西蘭北島的奧克蘭，貨機則會在明年2月開啟加拿大多倫多包機；針對票價，預期明年票價仍能維持相對高檔，但會有一點下滑。

關於新航點規劃，總經理高星潢表示，新飛機交不到、舊飛機要還機，去年開了布拉格、今年開西雅圖，會利用有效、剩下來的運能在關島、紐西蘭北島的奧克蘭，也不算新開、就是復飛，在衝新航點前，要把量多的固定航班班次加密。

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貨運市場會在北美市場多做努力，資深副總劉得湶指出，明年2月開啟加拿大多倫多包機，每周2班次，待明年第10架777F交機之後，多倫多包機從2班增為3班，因此，10架777F及8架744F將相互配置長短程航線，兼顧大運量及省油優勢，提升整體營運績效。

另針對票價議題，資深副總彭寶珠指出，今年前9月收益約年減3.1％，主要是受到供需影響，票價上有小幅下滑，但整個供應鏈緊縮，在通膨、成本往上走情況下，預期明年票價仍能維持相對高檔，但會有一點下滑。

關於明年貨運展望，劉得湶表示，電子商務是主流，在全球跨境電商與AI相關硬軟體換機潮持續帶動下，預期短期內貨運市場仍將維持穩定中成長。

劉得湶指出，供應鏈短缺問題難解決，明年很多新機還是會遞延交機，客貨機還是有汰除的需要，明年供需不會有太大變化，因此明年運價、往歐美的相對維持高檔，明年包機包艙客戶的反應都很正面。

至於供應鏈中斷何時恢復正常？謝世謙表示，大概要3年，且是從明年開始算，過了2027年後才有可能恢復正常。