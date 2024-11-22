永慶加盟四品牌高雄、台南辦防詐講座　上千人參與

▲有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會攜手台南市議員李啟維，共同舉辦防詐講座，提供民眾正確的防詐觀念。（圖／永慶房產集團，下同）

財經中心／綜合報導

根據統計，高雄市今年8至10月詐欺案件頻傳，財損金額高達42億元，其中以假投資詐騙為最大宗，嚴重侵害民眾財產。為提升民眾防詐意識，永慶房產集團11月在高雄小港、岡山、楠梓及台南安平地區舉辦多場「預防房產詐騙公益講座」，共計有超過千名民眾參與，透過實際案例分析，強化民眾識詐、防詐觀念。

永慶加盟四品牌高雄區經管會攜手高雄市議員李順進，11月2日在高雄市立空中大學玫瑰廳舉辦講座，吸引300名民眾參與。李順進議員表示，詐騙集團手法日益多元，嚴重威脅民眾生活。感謝永慶房產集團挺身而出，出錢出力為民眾舉辦公益講座，希望大家聽完講座都能學會保護自身財產。高雄市政府地政局陳冠福局長亦到場，除了感謝永慶加盟四品牌用力推動反詐騙宣導，也呼籲民眾善用「地籍異動即時通」服務，以保障自身權益。

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▲高雄市政府地政局呼籲民眾善用「地籍異動即時通」服務，以保障自身權益。

11月9日的防詐騙講座結合了劉厝寶公宮健走活動，由朱正清代書與岡山的鄉親分享成屋詐騙、預售屋詐騙、假債權真詐騙等五大手法；10日講座則獲得黃文志議員及楠梓和昌里周海玲里長的大力支持，邀請高雄市地政局陳梅芳股長、高雄市楠梓分局陳奕良局長、楠梓右昌派出所陳昀辰所長、代書許泓翔等專家，說明各種詐欺手段，提升里民反詐意識。

另一方面，有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會13日在台南平安里活動中心的講座，也吸引約200名民眾參與。協同辦理的台南市議員李啟維提醒民眾，現今詐騙千奇百怪，一定要多加留意，也鼓勵大家將當日所學到的防詐知識分享出去，讓親朋好友們都能遠離詐騙。

由地政司所推出的「地籍異動即時通」，可有效避免名下不動產在不知情的狀況下被過戶，有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋及教育主委楊順森表示，有民眾反映對地籍異動即時通的申請流程不熟悉，因此當天特別商請台南市政府地政局人員，在講座結束後協助民眾現場申辦，獲得熱烈迴響。

預防房產詐騙公益講座旨在提升民眾對詐騙集團手法的認識，並提供防範之道。永慶房產集團持續透過與政府機關、地方民意代表及社區組織的合作，共同守護民眾的財產安全。

▲永慶房產集團預防詐騙講座結合健走活動，計有約700民眾參與。

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會邀請專業地政士分享房產詐騙套路，強化防詐觀念。