快訊／台股收盤大漲348.66點　台積電漲30元至1040

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲348.66點，以22904.32點作收，漲幅1.55％，成交量3437.44億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲243.87點開出，指數開高走高，盤中最高達23019.04點，最低22799.53點，終場收在22904.32點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1040元，漲幅2.97％；鴻海（2317）上漲0.5元至203元；廣達（2382）上漲3元至297元；陽明（2609）下跌1.8元來到77.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.49元。
今天漲幅前5名個股為華冠（8101）上漲1.25元，漲幅9.96％；永崴投控（3712）上漲6.3元，漲幅9.94％；中釉（1809）上漲2.1元，漲幅9.91％；正崴（2392）上漲7.2元，漲幅9.9％；金寶（2312）上漲2.9元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為吉茂（1587）下跌4.75元，跌幅9.98％；鋐寶科技（6674）下跌1.55元，跌幅4.88％；三商壽（2867）下跌0.3元，跌幅4.3％；鄉林（5531）下跌0.5元，跌幅4.27％；聯昌（2431）下跌0.7元，跌幅4.08％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華冠（8101）
|13.8
|▲1.25
|▲9.96％
|永崴投控（3712）
|69.7
|▲6.3
|▲9.94％
|中釉（1809）
|23.3
|▲2.1
|▲9.91％
|正崴（2392）
|79.9
|▲7.2
|▲9.9％
|金寶（2312）
|32.2
|▲2.9
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|吉茂（1587）
|42.85
|▼4.75
|▼9.98％
|鋐寶科技（6674）
|30.2
|▼1.55
|▼4.88％
|三商壽（2867）
|6.68
|▼0.3
|▼4.3％
|鄉林（5531）
|11.2
|▼0.5
|▼4.27％
|聯昌（2431）
|16.45
|▼0.7
|▼4.08％
資料來源：證交所
讀者迴響