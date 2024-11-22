快訊／台股收盤大漲348.66點　台積電漲30元至1040

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲348.66點，以22904.32點作收，漲幅1.55％，成交量3437.44億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲243.87點開出，指數開高走高，盤中最高達23019.04點，最低22799.53點，終場收在22904.32點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1040元，漲幅2.97％；鴻海（2317）上漲0.5元至203元；廣達（2382）上漲3元至297元；陽明（2609）下跌1.8元來到77.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.49元。

今天漲幅前5名個股為華冠（8101）上漲1.25元，漲幅9.96％；永崴投控（3712）上漲6.3元，漲幅9.94％；中釉（1809）上漲2.1元，漲幅9.91％；正崴（2392）上漲7.2元，漲幅9.9％；金寶（2312）上漲2.9元，漲幅9.9％。

跌幅前5名個股則為吉茂（1587）下跌4.75元，跌幅9.98％；鋐寶科技（6674）下跌1.55元，跌幅4.88％；三商壽（2867）下跌0.3元，跌幅4.3％；鄉林（5531）下跌0.5元，跌幅4.27％；聯昌（2431）下跌0.7元，跌幅4.08％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華冠（8101） 13.8 ▲1.25 ▲9.96％ 永崴投控（3712） 69.7 ▲6.3 ▲9.94％ 中釉（1809） 23.3 ▲2.1 ▲9.91％ 正崴（2392） 79.9 ▲7.2 ▲9.9％ 金寶（2312） 32.2 ▲2.9 ▲9.9％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 吉茂（1587） 42.85 ▼4.75 ▼9.98％ 鋐寶科技（6674） 30.2 ▼1.55 ▼4.88％ 三商壽（2867） 6.68 ▼0.3 ▼4.3％ 鄉林（5531） 11.2 ▼0.5 ▼4.27％ 聯昌（2431） 16.45 ▼0.7 ▼4.08％

資料來源：證交所