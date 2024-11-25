永慶房屋揭密「假行情，真低賣」詐騙手法　提供「選擇性成交行情」坑騙屋主鉅額房價

▲永慶房屋陳旻羣經紀人表示，房產詐騙手法多變、亦較為少見，民眾往往容易失去戒心而遭坑騙。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣詐騙猖獗，就連房屋也成為詐團覬覦的目標！房產涉及大筆金額，民眾一旦受騙，往往造成無可挽回的損失；更因為房產詐騙比起投資詐騙、網路購物詐騙或假交友詐騙較為少見、手法多變，民眾因而容易失去戒心而遭到坑騙！就曾有屋主遭到不誠實的房仲意圖坑騙數百萬元的房價，所幸得到永慶房屋陳旻羣經紀人及時協助，才幫助屋主挽回恐高達450萬元的房價！

永慶房屋誠實服務 為屋主挽回數百萬元房價

陳旻羣分享，他在松山區服務的時候結識一名屋主，屋主表示自己有一棟大約30坪的電梯華廈想要出售，想請他協助估價。陳旻羣調查房屋相關資料後誠實告知房屋其實有33.4坪，按照區域內類似物件每坪80-85萬元的成交行情計算，合理總價大約坐落在2640萬元至2805萬元。陳旻羣也提供完整實價登錄給屋主參考。

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屋主認同陳旻羣的誠實服務，於是決定委託售屋。最後陳旻羣在一個月內成功以82萬元的單價、總價2750萬元將房屋售出，讓屋主相當開心。屋主此刻才分享，在陳旻羣之前，屋主也曾找過其他房仲估價，該名房仲不僅沒有如陳旻羣般細膩誠實，為屋主詳盡調查房屋的實際坪數；房仲更表達有意購買該房，並提供同社區過往69萬元的成交紀錄，希望以類似價格承購。幸好當時屋主覺得價格太低，才輾轉找上陳旻羣估價，也才順利將房屋以正常的市場行情出售。

▲陳旻羣經紀人分享，永慶房屋以「先誠實再成交」的精神服務消費者，更主動發起預防房產詐騙公益講座，保護民眾房產安全。

若委託不誠實房仲服務 屋主恐損失450萬元房價

陳旻羣分析，屋主之前遭遇到的狀況，有很大可能就是房市上所謂的「假行情，真低賣」詐騙手法。這些不肖的房仲往往跟投機客合作，房仲透過選擇性揭露成交價格較低的紀錄，誤導屋主相信過低的房價後以賤價賣給投機客，投機客再轉手出售賺取高額差價。

陳旻羣指出，倘若當時屋主接受了那名房仲的購屋意願，以單價69萬元、33.4坪進行計算，恐怕只會賣出2300萬元。相較真正市場行情的2750萬元，屋主恐怕將損失450萬元房價！

消費者若要避免遭到黑心房仲以類似的手法坑騙，陳旻羣建議賣屋前一定要先諮詢多家房仲業者，並且比較各家房仲業者提供的成交行情資訊，檢查房價資訊是否有選擇性揭露的狀況，再委託誠實的房仲業者為自己服務，就能大幅降低遭到坑騙的風險。

保護民眾房產安全 永慶發起預防房產詐騙公益講座

陳旻羣指出，為了提升民眾房產詐騙的意識，永慶房產集團與各地縣市政府和村里長合作，共同展開「預防房產詐騙」公益講座，分享市場上常見的五大房產詐騙手法，幫助民眾辨別房產詐騙，更攜手內政部推動「地籍異動即時通」服務，保障民眾的房產安全。

歡迎對預防房產詐騙公益講座有興趣的民眾，洽詢鄰近永慶房屋直營門店和永慶房產集團旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產等加盟品牌門店，進一步了解訊息。