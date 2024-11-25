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永慶房屋揭密「假行情，真低賣」詐騙手法　提供「選擇性成交行情」坑騙屋主鉅額房價

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,永慶房產集團,防詐,詐騙 ,台中,小資,西屯區,北屯區,北區,台北,國民住宅,總價千萬,國宅社區,萬華。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋陳旻羣經紀人表示，房產詐騙手法多變、亦較為少見，民眾往往容易失去戒心而遭坑騙。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣詐騙猖獗，就連房屋也成為詐團覬覦的目標！房產涉及大筆金額，民眾一旦受騙，往往造成無可挽回的損失；更因為房產詐騙比起投資詐騙、網路購物詐騙或假交友詐騙較為少見、手法多變，民眾因而容易失去戒心而遭到坑騙！就曾有屋主遭到不誠實的房仲意圖坑騙數百萬元的房價，所幸得到永慶房屋陳旻羣經紀人及時協助，才幫助屋主挽回恐高達450萬元的房價！

永慶房屋誠實服務　為屋主挽回數百萬元房價
陳旻羣分享，他在松山區服務的時候結識一名屋主，屋主表示自己有一棟大約30坪的電梯華廈想要出售，想請他協助估價。陳旻羣調查房屋相關資料後誠實告知房屋其實有33.4坪，按照區域內類似物件每坪80-85萬元的成交行情計算，合理總價大約坐落在2640萬元至2805萬元。陳旻羣也提供完整實價登錄給屋主參考。

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屋主認同陳旻羣的誠實服務，於是決定委託售屋。最後陳旻羣在一個月內成功以82萬元的單價、總價2750萬元將房屋售出，讓屋主相當開心。屋主此刻才分享，在陳旻羣之前，屋主也曾找過其他房仲估價，該名房仲不僅沒有如陳旻羣般細膩誠實，為屋主詳盡調查房屋的實際坪數；房仲更表達有意購買該房，並提供同社區過往69萬元的成交紀錄，希望以類似價格承購。幸好當時屋主覺得價格太低，才輾轉找上陳旻羣估價，也才順利將房屋以正常的市場行情出售。

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▲陳旻羣經紀人分享，永慶房屋以「先誠實再成交」的精神服務消費者，更主動發起預防房產詐騙公益講座，保護民眾房產安全。

若委託不誠實房仲服務　屋主恐損失450萬元房價
陳旻羣分析，屋主之前遭遇到的狀況，有很大可能就是房市上所謂的「假行情，真低賣」詐騙手法。這些不肖的房仲往往跟投機客合作，房仲透過選擇性揭露成交價格較低的紀錄，誤導屋主相信過低的房價後以賤價賣給投機客，投機客再轉手出售賺取高額差價。

陳旻羣指出，倘若當時屋主接受了那名房仲的購屋意願，以單價69萬元、33.4坪進行計算，恐怕只會賣出2300萬元。相較真正市場行情的2750萬元，屋主恐怕將損失450萬元房價！

消費者若要避免遭到黑心房仲以類似的手法坑騙，陳旻羣建議賣屋前一定要先諮詢多家房仲業者，並且比較各家房仲業者提供的成交行情資訊，檢查房價資訊是否有選擇性揭露的狀況，再委託誠實的房仲業者為自己服務，就能大幅降低遭到坑騙的風險。

保護民眾房產安全　永慶發起預防房產詐騙公益講座
陳旻羣指出，為了提升民眾房產詐騙的意識，永慶房產集團與各地縣市政府和村里長合作，共同展開「預防房產詐騙」公益講座，分享市場上常見的五大房產詐騙手法，幫助民眾辨別房產詐騙，更攜手內政部推動「地籍異動即時通」服務，保障民眾的房產安全。

歡迎對預防房產詐騙公益講座有興趣的民眾，洽詢鄰近永慶房屋直營門店和永慶房產集團旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產等加盟品牌門店，進一步了解訊息。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋永慶房產集團防詐詐騙

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