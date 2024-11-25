快訊／台積電漲5元至1045　台股上漲220點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（25日）以22996.05點開出，指數上漲91.73點，漲幅0.4％，隨後漲幅擴大，漲逾220點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1045元，漲幅0.48％；鴻海（2317）上漲3元至206元；廣達（2382）上漲4.5元至301.5元；陽明（2609）下跌0.2元來到77.3元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.52元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲426.16點或0.97％，收在44296.51點；標準普爾500指數上漲20.63點或0.35％，收5969.34點；那斯達克指數上漲31.23點或0.16％，收在19003.65點；費城半導體指數下跌7.25點或0.15％，收4955.8點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44296.51 ▲426.16 ▲0.97% S&P500 5969.34 ▲20.63 ▲0.35% NASDAQ 19003.65 ▲31.23 ▲0.16% 費城半導體指數 4955.8 ▼7.25 ▼0.15%

資料來源：證交所