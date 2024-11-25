洪申翰接勞動部長　喊「不改初衷、成為維護勞權第一線」

▲勞動部長洪申翰上任。（圖／記者周宸亘攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署爆發霸凌案，導致1名員工輕生的憾事，勞動部長何佩珊為此閃辭下台，由民進黨不分區立委洪申翰上任，今（25）日下午舉行交接典禮，由代理部長陳明仁將印信交給洪申翰。

洪申翰表示，非常出乎意料用這個身分跟大家見面，今天正在這裡接下這份工作，心裡很明白，現在是勞動部非常艱困的時刻，接下來的責任、任務跟挑戰很重大，先感謝行政院長卓榮泰的信任，讓我有機會來承擔守護全國勞工朋友的重任，第一是要穩定勞動部內部團隊士氣，第二是要推動健全職場文化，第三是制定符合國家發展的勞動政策，這些都會一步一步全力做到。

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關於北分署事件，洪申翰指出，對同仁離世感到無比遺憾跟不捨，也代表勞動部向離世同仁跟家屬致上最深歉意，並和陳明仁一起鞠躬致歉。

洪申翰說，最近收到很多同仁的心聲，可以感受到同仁委屈跟不安，會確保每位同仁對職場霸凌申訴案件都能有效被處理，除了已在進行的司法調查，還有要查明釐清的都會去做，確認錯誤就該嚴正檢討和停止。

洪申翰指出，勞動部接下來必須確實改善內部職場文化跟管理，必須成為友善職場的典範，進行全面檢討改善，確保類似事件不再重演，期盼全體同仁能在困難過程中互相支持，重建士氣，重新找回社會信任，守護全國勞工的權益。

洪申翰也承諾，未來將帶領勞動部，以勞工朋友實際需求為出發點，結合專業判斷，讓勞動部成為勞工朋友的堅強後盾，會提出更彈性符合當代需求的政策，他也向全國勞工朋友表達，「我出身基層的社運團體，會不改初衷全力以赴，跟大家一起解決問題、克服難關，未來勞動部要成為維護勞權的第一線。」