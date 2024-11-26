55688集團慶奪金　搭車可抽一周免費搭或搭車金

▲55688集團推出「Taiwan NO.1！1周免費搭乘 」活動。（圖／台灣大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

55688集團長期支持台灣運動發展，去年與中華職業棒球大聯盟攜手，成為2023中華職棒明星賽官方唯一指定車隊，提供到場觀賽、熱情加油的球迷安全、舒適、貼心的乘車服務；如今台灣隊在東京巨蛋勇奪世界棒球12強賽冠軍、為國爭光，55688集團與全民一同喝采，推出「Taiwan NO.1！1周免費搭乘 」活動。

讓台灣隊登頂世界冠軍的喜悅，藉由2萬8千輛台灣大車隊計程車傳遞到台灣每個角落。即日起到11月底，民眾只要搭乘55688小黃與多元計程車就有機會抽中「台灣大車隊1周免費搭乘」大獎，搭車越多次中獎機率越高，加碼再送500份機場接送搭車金200元。

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55688生活大管家也推出冠軍優惠，只要使用55688 APP選擇居家清潔服務，輸入優惠序號 「P12GOLD」就享居家清潔一小時免費，民眾可至「台灣大車隊Taiwantaxi」 臉書粉絲團了解活動資訊。

此次台灣隊勇奪世界冠軍，55688集團感謝台灣英雄、回饋台灣民眾。集團未來也將持續參與運動賽事合作，支持台灣運動產業發展、為台灣運動注入一股新的活力。