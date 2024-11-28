三星、SK海力士美國補助款還沒到　川普手下大將喊要嚴厲審查

▲未來將要領導政府效率部（DOGE）的拉馬斯瓦米。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

根據韓國媒體《BusinessKorea》報導，川普上任後即將領導政府效率部（DOGE）的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在X上發布文章，批評拜登政府在1月20日川普上任前加速發放「浪費性補貼」，此翻批評引發外界擔心對三星和 SK 海力士等尚未獲核准的韓國公司具有潛在影響，如果這些企業獲得拜登政府的補貼，但川普政府取消合約並收回補貼，可能會嚴重擾亂它們在美國的業務運作和投資。

在美國大選後，拜登團隊根據《通貨膨脹削減法案》（IRA）和《半導體法案》為晶片業者台積電（2330）、格羅方格（GlobalFoundries）、航太業者Rocket Lab、軍火工業公司BAE Systems和英特爾等5家公司敲定超過160億美元（約新台幣5200億元）的最終補貼。

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拉馬斯瓦米強調，政府效率部 (DOGE) 將審查所有補助策略，並建議審計員仔細審查這些合約。他進一步補充說，那些跳槽到受益於政府補貼的公司的政治任命者應該被無情地曝光。

拉馬斯瓦米之後更重申了對X的批評，並引用了最近Politico對商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 的採訪。他表示，這是非常不合適的。他們（拜登政府）正在政權更迭之前加快支出（半導體補貼的分配）。

雷蒙多在接受採訪時提到，政府正試圖在當選總統川普就職之前，將《半導體法案》承諾的補貼盡可能多地分配給企業。《半導體法案》的核心是為在美國境內投資半導體生產工廠的公司提供補貼。值得注意的是，三星電子、SK 海力士和美光尚未獲得補貼。拜登政府宣布將向英特爾提供至多78.66億美元，目前正在與三星電子、SK海力士等其他公司進行談判。