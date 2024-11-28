先探／謝金河：面對川普指揮棒揮舞的新時代

美國總統當選人川普，二十六日透過他的自媒體宣布因為芬太尼毒品問題，他上任後將簽署對墨加、中國加徵關稅政策，其中對墨、加開徵二五％關稅，對中國加十％關稅，這是川普關稅戰的第一招，也帶給世界新的衝擊，正如先前我提到的，川普不僅僅是美國的總統，也可能是世界的皇帝！他正揮舞指揮棒，不斷加大他對世界的影響力。

文／謝金河

美國總統當選人川普，二十六日透過他的自媒體宣布因為芬太尼毒品問題，他上任後將簽署對墨加、中國加徵關稅政策，其中對墨、加開徵二五％關稅，對中國加十％關稅，這是川普關稅戰的第一招，也帶給世界新的衝擊，正如先前我提到的，川普不僅僅是美國的總統，也可能是世界的皇帝！他正揮舞指揮棒，不斷加大他對世界的影響力。

川普當選 台積電成苦主

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台灣也是川普效應衝擊的國家！川普的關稅尚未衝擊台灣，但台灣的台積電在川普一聲「台積電偷走美國技術」的影響下，台積電從川普當選以來走勢疲弱，台股也因為台積電步履蹣跚，如果把十一月四日川普當選的股價和現在做了一個對比，在十月二十八日台積電法說會公布超優的成績單後，TSMC ADR一度創下二一二．六美元新高紀錄，市值一度跑到一．一六兆美元，川普確定當選前一天，TSMC收盤是一九五．七六美元，二十六日收盤是一八三．八四美元，最低跌到一八二．三三美元，市值剩下九五三四．九五億美元，台積電是川普當選的苦主之一。

對照台股的加權指數，川普當選前一天，加權指數是二三一○六．七九，如今掉到二二五○○點以下，台股在川普當選後是下跌的，如果拿這個標準來看全球股市，對比一下，日本日經指數在近一個月都在三八四五○附近，幾乎原地不動，南韓股市是從二五八八．九七跌到二五二○．三六，亞洲股市只有新加坡從三五七二跑到三七三一，主要是新加坡的銀行股隨著美國銀行股大漲，星展、大華及華僑銀行都拉出大漲幅。

中國股市在八千億人民幣救市特效藥後，藥力逐漸減退，近一個月來也大致平靜無波，川普當選前一日，上證在三三八六．九九，如今是三二五九．七六；深圳成分指數是從一一○○六．九五到一○三三三．二三，香港恆生指數從二一○○六．九七回到一九一五九．六，可能是全世界受到衝擊最大的國家。

再看歐洲股市，大致都是跌勢，法國、德國及英國股市都呈現小幅下跌，歐洲正在等待川普的俄烏和解方案，川普選前說他若當選，可以讓俄羅斯和烏克蘭在二十四小時之內停火，如果俄烏走上談判桌，結果會是如何？這會衝擊北約，也會影響未來的歐洲，這次川普當選次日，德股大跌二一六點，可以看出德國正在震央的核心。

而美國各大指數也有不同變化，川普要讓美國再偉大，道瓊是最大贏家！道瓊指數選後第一天大漲一五○八．八五，這是川普讓美國再偉大的第一個訊號，二十六日道瓊指數收盤四四八六○．三一，較選前四一七九四．六有很大的拉升，標普五○○的六○二一．六三，也較選前五七一二．六九有很大的提升，Nasdaq大約小漲千點，這其中最弱勢的是費城半導體指數。

SOX在川普當選之日一度到五三三三．九九，如今在四九二七．二六，費半指數不漲還跌，如果對比最高的五九三一．三八，已經有兩成左右的下跌，從指數的起落可以看出川普在十一月五日確定勝選以來，全球股市只有道瓊、標普五○○及Nasdaq是上漲的，其餘市場都下跌，這也可能暗示美國再偉大，可能衝擊全世界生態，台積電也是受害者。

半導體設備商臉都綠了

如果再往下看，全球股市的生態可能出現更進一步的變化，過去兩年，黃仁勳的ＡＩ引領世界往前走，不過這次看起來，美國大型科技公司除了Tesla外，大多數漲幅不大，例如Apple從二二三．四五到二三五．○六美元，微軟從四二○．一八到四二七．九九美元，Google在川普當選前一日是一七○．六八，現在是一七○．六二美元，幾乎原地踏步，Amazon則是從一九五．七八到二○七．八一美元，Meta是五七二．四三到五七三．五六美元，漲幅都不大，真正撼動美股的科技股只有這次選舉賣力演出的Tesla。（全文未完）

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