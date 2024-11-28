台股盤中零股交易撮合縮短至5秒　下周起上路

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證券市場於2010年10月26日推出盤中零股交易制度，實施以來，上市、櫃成交零股交易金額均有長足成長，金管會更進一步推出精進措施，於今（2024）年12月2日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒鐘，金管會統計，盤中零股交易主的標的為台灣50、中型100成分股，占總體盤中零股56.8%以及19.8%。

金管會統計，自盤中零股制度2010年10月推出至2024年10月底，上市、櫃盤中零股日均值分別為28.04億元(占比0.86%)、5.23億元(占比0.63%)，較盤中零股制度實施前(2010年1月至9月)，盤後上市、櫃零股日均成交金額分別為2.23億元(占比0.12%)、0.54億元(占比0.11%)，日均成交值分別成長約1157%、869%。

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上市、櫃零股成交戶數分別由32萬戶增加至131萬戶、35萬戶增加至261萬戶，成長幅度高達315%、641%，又成長幅度最大為30歲以下族群，占比分別由21.1%成長至28.01%、10.31%成長至16.78%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

金管會表示，盤中零股交易制度自實施以來逐步精進優化，縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率，將更有利於投資人下單之成交機會，有助於落實普惠金融。