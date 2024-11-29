換屋族注意！永慶房屋專家：換屋簽切結並無首購利率資格

▲永慶房屋契約部資深經理陳俊宏提醒，第七波選擇性信用管制協處措施下，換屋簽切結並無首購利率資格，消費者需注意。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

為了減輕第七波選擇性信用管制對換屋族的衝擊，央行在10月初表示，只要換屋族簽署一年內出售原房屋的切結書，就能排除選擇性信用管制的規定。然而永慶房屋提醒，換屋族即使簽署切結書，並不享有首購利率資格，消費者務必注意！

換屋族簽切結書 並無首購利率資格

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永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，為了打擊房市投機炒作的亂象，並且抑制房市可能出現過熱的狀況，央行在9月底祭出第七波選擇性信用管制。其中針對個人名下有房且有房貸的民眾，若要申請第二戶貸款，央行限制最高貸款成數為5成，且沒有寬限期，打亂許多換屋族的規劃。

為了幫助換屋族，央行在10月9日推出排除條款。針對自然人已簽訂購屋合約（包含成屋及預售屋）且即將辦理貸款時，簽署切結書保證一年內出售原有房屋，就能夠排除限制貸款5成、且無法享有寬限期的限制。

然而許多消費者便誤以為只要簽了切結書就是首購身分，能夠享有首購優惠利率。陳俊宏指出，換屋族簽署切結書之後，只是沒有房貸5成的限制，以及能夠享有寬限期的優惠。但是在房貸利率上，依舊比照非首購身分的利率。陳俊宏指出，目前市場上非首購的房貸利率大約已升至2.5%至3%之間，實際核定的利率，由各個銀行核定，各有不同，消費者需要特別注意。

永慶「買房安心貸」 申貸免排隊還有利率優惠

為了幫助民眾圓滿成家夢、減輕房貸排隊負擔，永慶房屋與大型壽險公司合作，提供永慶房屋成交客戶專屬的房貸優惠專案。只要在永慶房屋直營門店完成購屋，不僅申請房貸免排隊，也有機會享有比市場上首購利率更低的優惠利率！此外，永慶房屋的契約團隊也會持續調查各大銀行的房貸利率和排撥狀況，並根據每一位消費者的條件，提供客製化的房貸申辦建議，讓消費者選擇最適合自己的方案。

▲永慶房屋與大型壽險公司合作，在永慶房屋直營門店完成購屋，不僅申請房貸免排隊，也有機會享有優惠利率。

除了央行第七波選擇性信用管制之外，目前銀行房貸緊縮的現象也依舊持續，對許多屋主和消費者都受到程度不一的影響。陳俊宏分析，央行祭出選擇性信用管制，主要目的是希望扭轉房價持續向上的預期心理，讓房市降溫。因此對於此刻有意售屋的屋主，若願意適度讓利，才能夠增進房屋成交的機會。至於對有意買房的消費者，剛好可以趁這段期間多多賞屋，遇上適合自己的房屋，可以積極出價，再加上永慶房屋的「買房安心貸」方案，讓成家之路更順暢。

