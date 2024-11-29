SCFI翻紅　歐洲線大漲22％、美西線估12月下旬止跌

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續2周下滑後，本周止跌回升，上漲73.75點或3.4％至2233.83，歐洲線大漲逾2成，美西美東線還是持續向下修正，業者指出，歐洲貨量平穩、供貨穩定，預期還會持續勁揚；美西線要到12月下旬才有機會止跌，至於川普關稅政策對運價影響還要再觀察。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價大漲558美元或22.5％至3039美元；地中海線每TEU大漲611美元或19.9％至3682美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌476美元或12.5％至3345美元；美東線每FEU下跌43美元或0.86％至4954美元。

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業者表示，歐洲線價格平穩向上，主要在於貨量平穩、供給量穩定，加上即將簽長約，且天候狀況不佳，造成各港口卸貨時間拉長，種種因素推升運價持續上漲，目前來看12月初歐洲線運價預期可漲到6200美元。

美國線部分，業者指出，美西線預計還會持續下滑到12月下半旬，因為美東罷工的預期心理，加上碰到農曆年提早，貨主有可能將貨移往美西，屆時美西有機會止跌、美東價格也會有撐，目前美西運價約2600元、美東約落在4600元至5000元。

業者也說，川普加徵關稅部分，可能不會造成有太大的出貨量潮，多少會影響美西美東的運價，但影響不太大，還是要觀察川普和拜登的實際做法。

貨櫃三雄29日股價震盪，長榮（2603）收217元平盤，成交量逾2.3萬張；陽明（2609）收73.2元，上漲0.7元或0.96％，成交量逾6萬張；萬海（2615）收83元，下跌0.8元或0.95％，成交量逾2.5萬張。