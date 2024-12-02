勞動基金10月獲利209億元　前10月賺9391億元

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金最新績效，截至10月底止，勞動基金規模為6兆8,814億元， 評價後收益數為9,391億元，收益率為14.96％，10月單月收益數為209億元。

其中，新制勞退基金運用規模為 4兆5,106億元，收益率為14.59％；舊制勞退基金運用規模為1兆469億元，收益率17.92％；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益率為16.64％；就保基金運用規模為1,724億元，收益率為3.42％；勞職保基金運用規模為 365 億元，收益率 1.40％；積欠工資墊償基金運用規模為 194 億元，收益率為11.64％。

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勞金局表示，10月金融市場表現，美國零售銷售穩健，非農就業數據及ISM非製造業指數皆表現強勁，整體經濟數據表現尚佳，惟美國大選前金融市場情緒轉趨謹慎，且微軟及Meta表示AI資本支出成長可能會降低未來獲利能力，市場波動度加大。整體來看，10月除台股表現較穩健外，主要金融市場修正回檔，表現相對疲弱。

展望未來，美國聯準會（Fed）決策會議決議將利率下調1碼至4.50％至4.75％區間，會後聲明表示通膨雖偏高但仍持續向通膨目標2％前進，經濟活動持續穩步擴張，動市場亦表現平穩，失業率上升但尚在低檔水位，未來將視經濟前景、通膨發展及動市場狀況適時調整貨幣政策。

展望2025年台灣經濟，雖然美國與中國兩大經濟體分別面臨消費及投資的不利因素困擾，不過其他主要經濟體如歐洲及日本表現可望回溫，有利於台灣外銷出口表現，整體來看，全球經濟仍具韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資，然受到基期較高影響，2025全年經濟成長幅度較今年為低，預測2025年GDP成長率為3.15％。

整體而言，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，又帶動股市表現的AI相關產業發展應用仍待觀察，美國大選結果揭曉，然新政府的財政政策還須持續關注，加上地緣政治衝突不斷，皆為融市場增添不確定性。勞動基運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基運用效能，以提升基金長期投資效。