NVIDIA在台唯一綠電供應商　富威電力明年Q1掛牌上市

▲富威電力經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

森崴能源（6806）小金雞富威電力（6994）將於明年Q1掛牌上市，目前實收資本額為新台幣6億元，前3季每股賺0.73元，前10月營收成長108％，經營團隊看好，未來營收獲利將會階梯式成長，每股淨值也將逐年增加。

富威電力目前已服務65家客戶、26種產業、據點達369個，已供應3.67億度電，減碳約20.36萬噸；目前營收占比以綠電60％最多，其次是儲能占比逾20％、其餘為節能占比，今年前3季合併營收為12.64億元，稅後淨利為4406萬元，EPS為0.73元；累計今年前10月合併營收為14.04億元，年增108.27％。

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董事長胡惠森表示，富威電力是正宗的AI綠電供應商，已有再生能源憑證T-REC轉移紀錄給NVIDIA新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司，也是台灣唯一轉移憑證給輝達的能源公司，從去年Q3開始供電給輝達在高雄南軟的AI機房，每月供應30萬至50萬度綠電。

胡惠森指出，目前綠電交易既有合約簽署已達71份，合約綠電總度數達30.2億度，合約交易金額達155.7億元，有穩定長期的收入，因此看好營收獲利會階梯式成長，今年一定比去年好、明年一定比今年好，合約簽在手上，毛利也會往上成長。

胡惠森也提到，全球供應鏈廠商對RE100的綠電需求，預估2030年台灣企業的綠電需求上看400億度綠電，2040年更上看1700億度；配合政府推出的深度節能推動計畫，預計2024年至2027年將投入353億元經費，達到206億度電的目標，預估帶動3266億元的節能投資效益。