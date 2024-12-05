滙豐101分行開募　打造世界最高財富管理中心

▲滙豐財富管理及個人銀行業務南亞暨東南亞區域總經理張凱 (中) 與滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅 (右三) 一同為世界最高財富管理中心進行開幕剪綵。（圖／滙豐銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

滙豐（台灣）商業銀行近幾年持續投注集團資源發展台灣的財富管理市場，此次全新打造的頂級財富管理中心，位於世界著名地標台北 101最高的辦公樓層84樓，由原敦南分行喬遷至新址，更名為「滙豐101 分行」，並升級為財富管理中心。

滙豐財富管理及個人銀行業務南亞暨東南亞區域總經理張凱此次專程訪台，為101 分行財富管理中心全新落成進行揭幕。張凱表示：「滙豐集團近幾年全力投入發展亞太區的財富管理業務，其中，台灣是我們的重要財富市場之一。滙豐銀行擁有全球化佈局優勢，更有全方位的個人金融、財富管理與私人銀行服務，能在客戶的不同人生階段與不同世代間，提供最符合需求的財富與金融服務。」

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滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示：「今年是滙豐銀行在台灣成立全方位服務分行的40週年。從2022年底開始，短短兩年間，我們陸續在台灣多個重要城市打造財管中心，今天盛大開幕的101分行已是滙豐在台灣的第六座旗艦型財富管理中心，希望透過101分行，成就客戶最高的財富 – 讓客戶的人生高度和財富高度，都和台北101一樣高！

