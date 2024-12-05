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快訊／比特幣衝破10萬美元！　川普提名阿特金接證交所主席利多加持

▲比特幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲比特幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國準總統川普提名阿特金斯（Paul Atkins）接證交所主席利多加持，比特幣在台北時間今（5）日上午10點半左右衝破10萬美元，刷歷史新高，並再進一步衝高10萬1000美元，飆漲逾5%，今年來累計漲幅近138%。

自11月初川普當選消息以來，比特幣在短短一個月的時間內，一路從6.8萬美元向上衝刺，今日正式突破10萬美元大關。

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《華爾街日報》指出，阿特金斯自 2017 年起擔任加密貨幣倡導組織 Digital Chamber’s Token Alliance 的聯合主席，他相信穩健、創新的資本市場的承諾，這些市場能夠滿足投資者的需求，並提供資本使我們的經濟成為世界上最好的經濟。他也認識到數位資產和其他創新對於讓美國變得比以往任何時候都至關重要。

渣打銀行（Standard Chartered）分析師Geoff Kendrick仍看好比特幣有望在今年底衝破12.5萬美元，2025年更有機會突破20萬美元大關，尤其「比特幣大戶」MicroStrategy 11月持續購買13.4萬枚比特幣，創辦人Michael Saylor親自聲明，絕不出售這些比特幣。

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 創辦人彭云嫻認為，比特幣這波走升與阿特金斯接任證交所主席的利多有關，在川普對加密貨幣支持下，相關資產長期表現仍被看好。HOYA BIT 建議投資者關注市場動態，謹慎調整策略，以迎接比特幣可能的下一波升勢。

關鍵字： 比特幣美國準總統阿特金斯加密貨幣證交所

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