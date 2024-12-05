等川普出招、散裝船期貨市場觀望冷卻　慧洋看船噸不足事實不變

▲慧洋海運看散裝船運市場船噸不足事實不變。（圖／慧洋提供）



記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場的波羅地海乾貨船綜合指數(BDI)本月3日跌破成本線1300點之後，運價持續下跌，昨(5)晚跌至1180點，昨日期貨市場開盤後全面下跌，收盤時除海岬型船，巴拿馬與超輕便型船運價有回升。慧洋海運董事長藍俊昇指出，散裝船噸不足事實不變，川普的關稅政策是用來當談判籌碼的，中國會增加對美採購，他不擔心散裝船運後市。

慧洋高階也分析，目前造船廠船席都已排到2028年，主要都是造貨櫃船，散裝船噸增加有限，想要造也要等2028年以後，且因為船價很高，多數船公司也不敢輕易出手，未來幾年散裝船噸不足事實不變。根據克拉克森統計，明年新船僅增加2.9%，2026年僅增加2.7%。

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由於川普會怎麼做很難預料，市場都在觀望等候，加上聖誕節之後就是農曆新年，節前市場交易原本就會比較清淡，川普是1月20日上任，而中國大陸政治局勢恐有變，炒家出場，期貨市場被壓住了，明顯冷卻，估計要等農曆年後才會明朗化。

烏克蘭戰後重建期待值很大，近期的低運價也會讓後市反彈的拉抬效果升高，加上國際海事組織減碳規定，明年開始許多船隻必須開始減速航行以降低碳排與或考慮汰換，散裝船運市場沒有船噸過剩問題，尤其是中小型船運價穩定性高，市場還是相當看好的。

慧洋今年累計前11月合併營收為新台幣189.20億元，營業利益64.73億元，稅前獲利55.65億元，自結每股稅前盈餘7.46元，年增143%。該公司12月中有1艘6.2萬噸舊船出售將完成交易，獲利約1100萬美元，預計可貢獻EPS逾0.4元，因此慧洋今年全年EPS估將超過8元。