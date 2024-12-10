新股掛牌價大出包！力領遭低掛　櫃買中心發聲「不影響價格形成」

▲力領今（10）日掛牌上櫃，罕見掛牌價出錯。左起為力領董事長毛穎文及總經理江政隆。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

力領（6996）今（10）日掛牌上櫃，原本掛牌價為200元，但實際系統掛牌價顯示為182元，公司在盤中發重訊「請投資人注意」外，櫃買中心表示，成交價均高於上櫃掛牌參考價，不影響市場價格之形成。

力領今日以236元開盤，甫開盤一度衝高至250元，股價飆漲25%，終場以上漲56.5元、238.5元作收，實際漲幅28%，惟看盤系統若以掛牌價182元計算，漲幅超過3成。

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對此櫃檯買賣中心公告表示，有關本日（12月10日）力領科技股票初次上櫃掛牌參考價應為200元誤植為182元一案，經查該股票開盤價為236元，目前成交價均高於上櫃掛牌參考價（200元），且掛牌首五日無漲跌幅限制，因此，尚不影響市場價格之形成。

面對掛錯價格，力領在開盤後二個小時發重訊表示「本公司承銷價為200元，掛牌首日股價漲跌計算應以200元為基礎，請投資人注意」。

力領科技為IC設計廠，專注於驅動IC設計的客製化與差異化，以最佳方案滿足各類客戶的需求，公司前3季營收為22.45億元，年增15.49%、營業毛利9.18億元，年增33.44%，毛利率40.9%，稅後淨利新台幣4.75億元，年增51.03%，EPS 12.48元，年增46.65%。

