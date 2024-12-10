花蓮吉安Q4買氣轉涼價微跌　在地：成交價接近實登價

▲花蓮吉安好山好水，房市買氣相當穩定。（圖／永慶不動產花蓮吉安中山加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

花蓮吉安好山好水，房市買氣相當穩定，買盤除了在地民眾外，有不少外地客，在地專家透露，今年地震、颱風頻繁，又有央行祭出信用管制，不少外地買盤消失，Q4買氣轉涼，目前成交價基本接近實登，整體房市呈量縮價微跌，民眾對價格均期待下修，吸引自住客上車。

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▲東部除了花蓮市之外，距離花蓮市車程約10分鐘的吉安鄉，房市也很受購屋族歡迎。（圖／永慶不動產花蓮吉安中山加盟店提供）

永慶不動產花蓮吉安中山加盟店店東許琳表示，花蓮一直是東部主要購屋熱區，除了花蓮市之外，距離花蓮市車程約10分鐘的吉安鄉房市也很受歡迎，距離花蓮市不遠，房價較花蓮市區便宜1成，因此買氣一直相當穩定。

許琳表示，吉安最熱鬧的地段就是中華路、中山路沿線，商圈有吉安黃昏市場、吉安車站、宜昌國中小以及吉安圖書館等，各項機能兼具，近期各大連鎖品牌如World Gym健身俱樂部等也陸續進駐，是吉安最受歡迎的購屋區段之一。

▲吉安鄉房市的主力買盤仍是在地民眾，包括吉安鄉在地、花蓮市外溢的買盤都會到吉安鄉購屋。（圖／永慶不動產花蓮吉安中山加盟店提供）

吉安房市的主力買盤仍是在地民眾，包括吉安在地、花蓮市外溢的買盤都會到吉安購屋，此外也有部分外地客，主要是文青創業或者退休置產。不過在今年地震、颱風頻傳下，外地族群出現減少。

生活圈內以透天別墅最多，屋齡20~30年，總價約900~1100萬元，也有屋齡10年左右的透天別墅，含電梯總價2300萬元左右，若為傳統沒有電梯的透天別墅，總價約1500~1700萬元。

▲永慶不動產花蓮吉安中山加盟店店東許琳表示，生活圈持續有連鎖品牌進駐，生活機能完善，持續吸引有剛性需求的自住客購屋。（圖／永慶不動產花蓮吉安中山加盟店提供）

許琳透露，近期受央行第七波信用管制影響，吉安的成交量跟買氣也出下滑，民眾多期待房價會出下修，決定購屋的速度出現放緩，現階段成交價基本接近實價登錄。

因生活圈持續有連鎖品牌進駐，生活機能完善，具剛性需求買家陸續出籠看屋，吸引有剛性需求的自住客上車，整體氛圍呈現量縮價微跌。

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