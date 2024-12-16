川普支持碼頭工會反自動化　謝志堅憂「過度偏袒勞工」難搬回美國

▲川普支持碼頭工會反自動化，謝志堅擔心會自食惡果。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普上周公開表態支持美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)的反自動化主張，對此陽明海運前董事長謝志堅指出，過去拜登也曾公開支持ILA，主要是認為應該幫工人加薪，而勞資雙方也已協議工人未來6年加薪62%，現在工會的反自動化主張川普公開支持，如何讓企業將工廠搬回美國，如何讓美國再次偉大。

拜登說：「自疫情爆發以來，碼頭工人冒著風險維持港口開放，外國遠洋運輸公司獲得了創紀錄的利潤。現在是時候讓這些遠洋運輸公司提供一份有力且公平的合同，以反映工會ILA 和工人對我們經濟的貢獻以及他們創紀錄的利潤。」拜登還指示其團隊監視可能使外國遠洋運輸公司受益的價格欺詐活動。

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謝志堅指出，實際上有關疫情期間運價高漲，經過美國聯邦海次委員會(FMC)調查，船公司沒有不法作為，當時運價會高漲是因為美國港口設施不足，自動化程度不夠，加上工人染疫造成的缺工，在2022年1月9日，洛杉磯港外候港船隻創下109艘的歷史新高紀錄。

這次川普在與ILA領導人達蓋特(Harold Daggett)會面後，在社群媒體平台Truth Social貼文說，自動化所省下的金錢，遠不及對美國勞工造成的痛苦、傷害及損害，在這個案例中，受害的是碼頭工人。

川普並表示，包含地中海航運、丹麥的馬士基、以及中國中遠海運等資方，可望賺取創紀錄的獲利，部分原因正是得以進入美國市場，他寧願見到海外企業把錢花在碼頭的傑出男女，而非時常需要替換的昂貴機具。

謝志堅表示，他個人認為政治人物難免有政治語言，但說得太過分，恐怕將來會自食惡果，過度偏袒勞方的作為，讓企業如何敢把工廠移回美國。

川普的談話，估計會讓ILA的明年1月15日罷工機率提高，除非勞方做出重大讓步，但謝志堅指出，美國碼頭不自動化，影響的是國力與競爭力，如何讓美國再次偉大。