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華航砸3870億元　訂購24架客貨機

▲華航宣布引進10架空中巴士 A350-1000 客機。（圖／華航提供）

▲華航今日宣布引進10架空中巴士 A350-1000 客機。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今（19）日宣布引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，總金額預計不超過118.56億美元（約新台幣3870.56億元），新機隊預計自2029年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務，積極擘劃機隊規模，穩健布局全球客貨運市場。

華航表示，自2023年11月起，因應客貨機隊運能銜接與航網發展需求，即展開整體評估，並自2024年2月起，延攬卓具國際權威及航空專業顧問團隊，針對各項航機安全、技術與效益進行深入研究，並與製造商完成多輪協商與議價，依據最終報價以及效益分析，完成新機引進計畫。

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華航今日召開董事會，通過20架旗艦廣體客機引進計畫，包括10架A350-1000，搭配勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，以及10架777-9客機，搭配奇異GE9X發動機。

新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙3艙等配置，不僅帶來更佳寬敞、舒服及安靜的飛行環境，亦將提供更多的豪華商務艙座位。A350-1000配備先進的電子窗簾設備，提供卓越的遮光效果；777-9則擁有更高的天花穹頂設計，優化的機艙空氣系統及動態 LED 情境燈光，將帶給旅客前所未有的嶄新體驗，也能讓長途旅行更加放鬆舒適。

貨機機隊方面，華航洞察貨運市場脈動，新購4架777-8F貨機將與現役777F主力機隊共同營運；新一代777-8F貨機擁有與777F機隊相同的貨艙規格，在營運及調度上具有更靈活的優勢，有利貨運人員作業效率，並有效降低貨物碰撞的風險，營運航程與貨品酬載的提升，發揮整合機隊的綜效優勢，助益華航貨運動能。

華航致力企業永續經營，展望嶄新機隊引進計畫，精進客貨運服務，強化整體營運效益。新航機優異的節油效益表現，預估可較前一代機型減少約 25% 燃油消耗與碳排放量，實踐環境友善的飛行，共同邁向2050淨零碳排的永續發展目標。

關鍵字： 華航空巴商務艙波音貨運機隊

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