6成民眾預期年終可以領1~3個月　5成估明年會加薪

▲國泰金外觀圖（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金公布 12 月國民經濟信心調查結果，有50.2%的民眾預期明（2025）年薪資會調漲，有62.4%民眾預期年終獎金1~3個月，整體而言，民眾明年薪資調漲、今年終獎金月份數的預期都較2023年來得樂觀。

年關將至，年終獎金成為熱門話題，國泰金針對民眾對明年薪資調幅的預期，本次調查顯示，50.2%的民眾預期薪資會調漲，其中7.9%民眾認為加薪幅度超過3%，有44%民眾預期，明年每月經常性薪資維持不變；整體而言，民眾對明年每月經常性薪資的調漲預期，相較2023年時的調查持較樂觀的態度。

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至於年終獎金的預期，此次調查結果有 62.4%民眾預期年終獎金1~3個月，較去年調查增加3.1%，另有 8.6%的民眾覺得年終會超過 3 個月，較去年調查上升 0.3 個百分點，僅有 29%的民眾認為年終獎金將低於 1 個月，較去年調查減少 3.4 個百分點，整體而言，民眾今年對於年終獎金月份數的預期亦較 2023 年樂觀。

國發會最新公布的 10 月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標上揚幅度減緩，國泰金12月調查顯示，景氣現況樂觀指數微降至-8.3 (11月：-8.1)，展望樂觀指數則微幅反彈至-7.3 (11月：-8.1)。大額消費意願指數小幅下降至 11.1 (11月：11.3)，耐久財消費意願指數同步減弱至-11 (11月: -9.4) ，顯示民眾消費動能短期降溫。買賣房意願走勢分歧，買房意願小升至-52 (11 月：-53.8)，賣房意願則走弱至-13.2 (11 月：-11.1)。

主計總處11月預估台灣明年經濟成長率3.29%，通貨膨脹率1.93%。12月調查結果顯示，民眾對於明年台灣經濟成長率的平均預期值小幅上揚至 2.85% (前月 2.84%)，有52%的 (前月52%)的民眾認為，明年經濟成長率會低於3%；而民眾對於明年平均通膨預期值落在2.27% (前月：2.27%)，有66% (前月66%)的民眾認為明年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於明年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

川普當選後內閣人選逐一出爐，且陸續宣示上任後新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪，12月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至14.3 (11月：15.7)，風險偏好指數減弱至16.3 (11月：17.1) 。

